'U PLANU I POTPUNA OBNOVA ZELENOG VENCA' Gradonačelnik Šapić o projektima u Beogradu: Novogodišnji vaučeri za decu od po 10.000 dinara do sredine decembra

Gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić rekao je da bi sve komunalno-bezbednosne stanice na području Beograda trebalo da budu u funkciji do proleća.

On je na današnjoj konferenciji za novinare kazao da će tome prethoditi i završetak uvođenja video-nadzora, do kraja ove ili početka naredne godine, i u svim vrtićima, poput onih koji je postavljen u školama.

Te stanice deo su bezbednosnog projekta Grada, i u planu je, kako je ranije saopšteno, da budu izgražena 104 takva objekta. Podsetio je da će svaka od tih stanica biti povezana sa tri do četiri škole i dva do tri vrtića i da će ih obilazati pripadnici gradskih službi. Kazao je i da su svi direktori škola potpisali saglasnost da obrazovne ustanove budu u tom sistemu.

Dosad je dvadesetak stanica urađeno u Beogradu kao i da su sve beogradske osnovne škole pokrivene video-nadzorom, iza koga stoji Grad Beograd.

- Imamo službu koja njih obilazi u toku dana...Velika bi šteta bila da to ne završimo u sledećih par meseci, jer će na svaku komunalnu bezbednosnu stanicu biti vezano tri do četiri škole ili dva do tri vrtića i posebna mobilna ekipa koja će tri do četiri škole nadgledati i obilaziti, naročito u vreme kada su tu deca, rekao je Šapić.

Dodao je da će u vrtićima biti više od 12.000 kamera i naglasio da će decu u vrtićama snimati grad Beograd.

- Sada znamo ko prati našu decu i ko snima našu decu. Snima Grad Beograd, službe grada. Inače, svi direktori škola, da znate, su potpisali saglasnost da žele da budu deo toga. A kod direktora škola imate ljude različitog političkog opredeljenja. Ne postoji ni jedna škola koja nije potpisala da želi da bude u našem sistemu, u bezbednosnom sistemu, dodao je Šapić.

Novogodišnji vaučeri za decu do sredine decembra, vrednosti po 10.000 dinara

Gradonačelnik Šapić je danas potvrdio i da će i ove godine biti dodeljiveni takozvani novogodišnji vaučeri za svu decu Beograda do 19. godina starosti, ali u iznosu 10.000 dinara, a ne 6.000 koliko je bilo do sada i da će biti dostupni najkasnije do sredine decembra.

- Novogodišnji vaučeri su raspisani. Znate da smo ih sa 6.000 dinara podigli na 10.000 dinara. To nije mala razlika. To vam je sa više od 20 miliona evra koliko je grad plaćao prošle godine stiglo na blizu 40 miliona evra koliko će morati da se plati ove godine", kazao je Šapić na današnjoj konferenciji dodavši da bi najkasnije početkom ili sredinom decembra, sve škole trebalo da dobiju svoje vaučere.

Autor: D.Bošković