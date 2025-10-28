'RAZMENILI SMO ISKUSTVA U POLITIČKOM OBRAZOVANJU I KULTURI DIJALOGA' Vučević sa delegacijom francuskog Instituta za političko obučavanje (FOTO)

Miloš Vučević, predsednik Srpske napredne stranke i savetnik predsednika republike, razgovarao je danas sa delegacijom francuskog Instituta za političko obučavanje (Institut de Formation Politique), koji je predvodio direktor Aleksandar Pezej.

Institut za političko obučavanje u Parizu, osnovan je 2004. godine i posvećen je edukaciji mladih ljudi koji žele aktivno da učestvuju u politici, medijima i javnom životu, promovišući vrednosti odgovornosti, tradicije i slobode mišljenja.

Vučević je rekao da je sa delegacijom razgovarao o jačanju saradnje.

"Razgovarali smo o načinima jačanja saradnje u oblasti obrazovanja mladih i razmene iskustava u političkom obrazovanju i kulturi dijaloga", rekao je lider SNS.

Autor: Jovana Nerić