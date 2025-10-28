AKTUELNO

Politika

UŽIVO NA PINK.RS: Vučić iz Uzbekistana - Uskoro direktni letovi ka novim destinacijama, evo koje su u planu!

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić obraća se javnosti iz Taškenta, gde boravi u okviru zvanične posete Republici Uzbekistan.

- Naporan dan ali produktivan. Ovo je zemlja u izuzetnom napretku. Sve godine imaju po milion beba. Predsednik nas je dočekao na čudesan način. Nema gde nema naših bilborda. Dužni smo da vodimo računa o takvim prijateljima i pokažemo veći stepen prijateljstva - rekao je Vučić.

- Razgovarali smo predsednik i ja sami, razgovarali o Ukrajini, situaciji u svetu. Oni imaju sličnu sudbinu kao mi. Bliži su Kini nego mi, ali osećaju istu vrstu problema i pritisaka. Razgovarali smo o svakoj vrsti saradnje. U narednih 7, 8 meseci otvaramo nove avio linije prema Gruziji, do Kazahstana, Bakua, Azerbejdžana i posle nam ostaje do Taškenta - dodao je predsednik.

- Sa ponosom smo im ukazali na naše rezultate, ali da bi išli u korak sa Uzbekistanom, Kazahstanom itd, moraćemo više novca da ulažemo u budućnosti, ali moraćemo to uraditi. Kada je prva industrijska revolucija bila u toku kasnili smo dva veka, pa smo pokušali posle da nadoknadimo. Vidim ogromne mogućnosti za saradnju naših zemalja- naglasio je Vučić.

Današnji dan obeležen je potpisivanjem niza bilateralnih sporazuma koji pokrivaju ključne oblasti saradnje između dve zemlje – od ekonomije, zdravstva, kulture i sporta, pa sve do inženjerstva, veštačke inteligencije i naprednih tehnologija.

U simboličnom gestu prijateljstva, predsednici Srbije i Uzbekistana zajedno su posadili drvo u Aleji počasnih gostiju, čime su, kako je Vučić naveo, "krunisali novo poglavlje u odnosima dve države".

Autor: Dalibor Stankov

