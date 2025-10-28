Marko Kešelj: Rezultat u Ubu je jasan – rad donosi uspeh

Bivši košarkaš i član Srpske napredne stranke Marko Kešelj oglasio se na Instagramu povodom rezultata lokalnih izbora, ističući da su trud i konkretna dela ono što građani prepoznaju i podržavaju.

– U politici, baš kao i u sportu, rezultat je važan. A rezultat u Ubu kaže: 153 SNS, svi ostali nula. Poruka je jasna – vredan rad donosi uspeh, napisao je Kešelj.

Dodao je da Srpska napredna stranka i Darko Glišić pokazuju kako se gradi bolja i uspešnija Srbija, kroz neumoran rad i posvećenost.

– Izbori u Kosjeriću, Zaječaru i Ubu potvrđuju – narod daje poverenje onima koji se bore, rade i ostvaruju rezultate.

Kešelj je poručio da nasilje nije put ka vlasti, već da se do poverenja građana dolazi radom i posvećenošću.

– Sada idemo napred – za prosperitet, za Srbiju!

Autor: Dalibor Stankov