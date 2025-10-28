Vučić: Kompletan blokaderski pokret je pao, 1. novembra se neće desiti ništa

"Od sad ili nikada – biće nikada!" Predsednik Srbije poručio da je sistem konsolidovan, a protesti prošlost.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je kompletan blokaderski pokret pao, uključujući i tzv. studentsku listu, te da se 1. novembra u Novom Sadu "neće desiti ništa".

„Ništa, biće nikada. Od tog sad ili nikada – biće nikada, evo odmah da vam kažem. Nemojte se sekirati uopšte“, rekao je Vučić, dodajući da građani biraju odgovornost, rad i ozbiljnost.

Uporedivši trenutnu situaciju sa Staljingradskom bitkom, Vučić je poručio da je „vidljiv pobednik“ i da je prošla tačka bez povratka.

Osvrnuo se i na izjave iz Zeleno levog fronta, rekavši da je sada jasno da protestima upravljaju partije, a ne studenti: „Čestitam Lazoviću i Manojloviću što se više ne kriju.“

Vučić je komentarisao i pisanje hrvatskih medija, rekavši da je „jedini Srbin koji im smeta“ i da je „ponosan što ga najviše napadaju“.

Na izjavu Rifata Fejzića da „Beograd kažnjava Tursku preko Crne Gore“, Vučić je ironično odgovorio: „Kriv sam za sve – od Vašingtona do Banja Luke.“

Autor: Dalibor Stankov