PUTEVI SRBIJE DEMANTUJU BLOKADERSKE LAŽI: Nema zatvaranja puta ka Novom Sadu!

Saobraćaj Beograd–Novi Sad teče normalno – sve rampe otvorene, a radovi ne ometaju prolaz.

JP "Putevi Srbije" večeras su demantovali tvrdnje pojedinih medija da je saobraćaj ka Novom Sadu zatvoren i da je objavljen spisak alternativnih pravaca do 10. novembra. U saopštenju se navodi da se saobraćaj iz pravca Beograda ka Novom Sadu odvija u normalnom režimu, bez obustava.

– Radi tačnog i istinitog informisanja celokupne javnosti, putni pravci ka Novom Sadu neće biti zatvoreni, poručuju iz preduzeća.

U zoni radova na rehabilitaciji petlje Beograd (pravci Novi Sad–Niš/Čačak i obrnuto), biće obezbeđene dve saobraćajne trake za svaki smer, što znači da nema obustave saobraćaja.

Jedina izmena odnosi se na paralelnu rampu u smeru Šid–Novi Sad, koja će biti zatvorena. Alternativni pravci su:

Petlja Ikarbus – Petlja Beograd – Novi Sad

Petlja Beograd – Petlja Surčin – Novi Sad

Petlja Surčin jug – Petlja Surčin 1 – Petlja Beograd – Novi Sad

Sve naplatne rampe biće u funkciji, a građani mogu pratiti stanje na putevima u realnom vremenu putem zvaničnog sajta „Puteva Srbije“.

Autor: Dalibor Stankov