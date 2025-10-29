(UŽIVO) VUČIĆ NASTAVLJA POSETU UZBEKISTANU: Veoma sam zadovoljan rezultatima, nadam se da ćemo imati priliku da ugostimo predsednika Mirzijojeva u Beogradu

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas sa predsedavajućom parlamenta Uzbekistana Tanzilom Narabaevom u zgradi parlamenta u Taškentu.

Sa @tanzilanarbaeva o jačanju međuparlamentarne saradnje, razmeni iskustava u zakonodavstvu i većem učešću naših institucija u regionalnim inicijativama. Posebnu pažnju posvetili smo produbljivanju sveukupnih odnosa Srbije i Uzbekistana, od ekonomije i investicija, preko poljoprivrede, energetike i digitalizacije, do kulture, obrazovanja i veza među mladima, sa ciljem da podstaknemo konkretne projekte. Uveren sam da će današnji razgovori doprineti daljem približavanju naših država, boljoj saradnji naših parlamenata i novim podsticajima za razvoj sveobuhvatnog partnerstva. Zahvalan na toploj dobrodošlici i prijateljstvu koje smo i danas potvrdili. Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa predsedavajućom Senatom Republike Uzbekistan Tanzilom Narbajevom.

Posle sastanka, predsednik Vučić se upisao u Knjigu počasnih gostiju.

Vučić će, kasnije, učestvovati na poslovnom forumu Srbija-Uzbekistan, na kojem učestvuju predstavnici velikih kompanija zainteresovanih za ulaganja u Srbiju.

Vučić će posetiti i Centar za islamsku civilizaciju, zatim IT park, ali i industrijski kompleks Techno park.

U okviru zvanične posete, predsednik Vučić učestvovaće na 43. zasedanju Generalne konferencije UNESCO, koja će biti održana u Samarkandu.

Autor: D.Bošković