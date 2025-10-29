PREDSEDNIK VUČIĆ U UZBEKISTANU: Veoma sam zadovoljan rezultatima, nadam se da ćemo imati priliku da ugostimo predsednika Mirzijojeva u Beogradu, posetio IT park

Srpska delegacija na čelu sa predsednikom Aleksandrom Vučićem nastavlja posetu Uzbekistanu. Predsednik Vučić sastao se danas sa predsedavajućom parlamenta Uzbekistana Tanzilom Narabaevom u zgradi parlamenta u Taškentu.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas u Taškentu da je veoma zadovoljan dosadašnjim rezultatima posete Uzbekistanu, istakao je značaj Zajedničke deklaracije koju su potpisale dve zemlje i naglasio da očekuje unapređenje saradnje u svim oblastima.

Poseta IT parku u Taškentu

Predsednik Vučić danas je drugog dana boravka u Uzbekistanu posetio i IT park u Taškentu, a dočekao ga je Šerzod Šermatov, ministar digitalnih tehnologija Uzbekistana. Održana je i prezentacija, kroz koju je predstavljeno sta je sve Uzbekistan uradio u IT sektoru. Predsednik Srbije se tom prilikom upisao i u knjigu gostiju.

IT Park Uzbekistan osnovan je 2019. godine.

"Veoma sam zadovoljan rezultatima koje smo postigli"

"Veoma sam zadovoljan rezultatima koje smo do sada postigli. Potpisali smo juče Zajedničku deklaraciju o budućoj saradnji, kao i nekoliko dokumenata koji će predstavljati temelj za našu buduću saradnju. Nadam se da ćemo, nakon što se održi međuvladina komisija u Uzbekistanu, imati priliku da ugostimo predsednika Mirzijojeva u Beogradu kako bismo dodatno unapredili našu saradnju u svim oblastima", rekao je Vučić.

On je tokom posete Centru za islamsku civilizaciju u Taškentu tako odgovorio na pitanje novinara iz Uzbekistana da li je, posle sastanka sa uzbekistanskim predsednikom Šavkatom Mirzijojevim, zadovoljan rezultatima i koje inicijative je predložio.

Vučić je na komentar novinarke da je nekada radio kao novinar i pitanje kako bi u toj ulozi tokom posete Uzbekistanu kao izveštač započeo svoj izveštaj, rekao da bi pozvao svoje građane Srbije da posete Uzbekistan.

"Rekao bih svim svojim sunarodnicima, dragi ljudi, napravio sam veliku grešku jer ranije nisam posetio ovu zemlju. Dođite što pre da je vidite", istakao je Vučić.

Vučić je zajedno sa srpskom delegacijom posetio danas Centar za islamsku civilizaciju, a u obilazak ih je vodio Rustam Džabarov, zamenik direktora tog centra. Centar za islamsku civilizaciju u Uzbekistanu je institucija pri Kabinetu Ministara Republike Uzbekistan, koja se nalazi u sklopu kompleksa imanja Hazreti Imama.

Izgradnja kompleksa je pokrenuta na osnovu odluke predsednika Uzbekistana Šavkata Mirzijojeva 2017. godine, a temelj je postavljen 2018. godine. Centar se još uvek nalazi u fazi izgradnje, ali je veći deo izgrađen. Centar za islamsku civilizaciju je najveći kulturni, naučni i obrazovni kompleks u Uzbekistanu, a obuhvata muzej, istraživački institut, biblioteke, međunarodne partnerske organizacije, naučne laboratorije, centre tradicionalnih zanata i obrazovnih odeljenja.

Autor: D.Bošković