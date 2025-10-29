ASOCIJACIJA NOVINARA SRBIJE: NUNS deli pancire - od koga se to tačno brane?

Asocijacija novinara Srbije izražava šok i zabrinutost zbog odluke NUNS-a da svojim članovima deli pancire, šlemove i fluorescentne prsluke, i to ne za ratna područja, već za "teren u Srbiji".

Postavlja se pitanje - ko to u Srbiji napada novinare NUNS-a? Od koga ih štite panciri - od naroda, istine ili od sopstvenih laži?

Ako imamo u vidu da su upravo blokaderske grupe, koje NUNS podržava i naziva „građanskim aktivistima“, mesecima palile prostorije političkih neistomišljenika, kamenovale prolaznike i napadale policiju, jasno je da izvor nasilja nije u novinarima koji rade svoj posao, već u onima koji nasilje pravdaju i relativizuju, navodi se u saopštenju ANS.

ANS smatra da javnost ima pravo da zna da li NUNS raspolaže informacijama o planiranim nemirima ili mogućim sukobima na koje se, očigledno, pripremaju.

Ukoliko ih imaju - dužni su da o tome obaveste nadležne organe, a ne da u tajnosti „nabavljaju opremu“ i dižu tenzije među građanima. Jer Srbija nije bojno polje, osim ako ga neko ne planira zapaliti.

I da zaključimo:

Novinar nosi mikrofon, ne pancir.

Onaj ko se sprema za sukob, neka to više ne skriva iza novinarske legitimacije, zaključuje se u saopštenju ANS.

Autor: A.A.