VUČIĆ SE OBRATIO NA POSLOVNOM FORUMU U TAŠKENTU: Uzbekistanci predsedniku Srbije i našoj delegaciji dobrodošlicu poželeli na srpskom

Srpska delegacija na čelu sa predsednikom Aleksandrom Vučićem nastavlja posetu Uzbekistanu. Predsednik Vučić sastao se danas sa predsedavajućom parlamenta Uzbekistana Tanzilom Narabaevom u zgradi parlamenta u Taškentu.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas u Taškentu da je veoma zadovoljan dosadašnjim rezultatima posete Uzbekistanu, istakao je značaj Zajedničke deklaracije koju su potpisale dve zemlje i naglasio da očekuje unapređenje saradnje u svim oblastima.

Počeo Poslovni forum u Taškentu

Nešto pre 14 časova u glavnom gradu Uzbekistana - Taškentu počeo je Poslovni forum Uzbekistana i Srbije a predsedniku Vučiću i našoj delegaciji domaćini su dobrodošlicu poželeli na srpskom.

- Veoma sam srećan i privilegovan što sam ovde, iako imam spremljen govor, govoriću iz srca. Zahvalan sam uzbekistankom predsedniku na izuzetnoj dobrodošlici i gostoljubivosti, te dao do znanja da i te kako zna činjenice o neverovatnom napretku Uzbekistana poput rasta BDP i velikih uspeha na polju povećanja zaposlenosti - rekao je Vučić i dodao:

- Ono što sam video u dva-tri dana ovde, jeste nivo priprema kompanija za ovaj sastanak, to nikad nigde nisam video... A ono što želim, da vam kažem jeste da ne možemo da se poredimo s vama po stopi rasta, a naša stopa rasta je druga najveća u Evropi i treba da bude 4% do 2030, a to je za Evropu ogromno. Sve što imam da kažem jeste da vam čestitam, dragi prijatelji, rekao je Vučić pa podsetio da smo zemlja koja ima kreditni rejting.

Vučić je ukazao na nekoliko polja na kojima dve zemlje mogu da ostvare značajnu ekonomsku saradnju poput poljoprivrede, ali i tehnologija.

- Ono što vidim ovde a što nedostaje Evropi jesu mladi ljudi koji žude da osvoje svet, rekao ej Vučić i izneo impozantne cifre koje Srbija pravi kad je reč o IT izvozu, te podsetio na osnovani Institut za VI u Srbiji, kao i na Data centar u Kragujevcu ukazujući na potencijal saradnje kad je reč o razmeni znanja - "knowhow" - rekao je Vučić.

Predsednik je rekao da smo spremni da kupimo mnoge proizvode, tekstilne, i da ostvarimo saradnju na tom polju za vojsku, te u tom kontekstu pomenuo i čuvenu vranjsku fabriku Jumko koja šije za VS.

Vučić je izrazio nadu da će dve zemlje za 3 meseca imati novi sastanak na nivou komisija ponovo u Uzbekistanu a da će potom uzbekistanski predsednik doći u posetu Srbiji gde će se ostvariti i dogovor o strateškoj saradnji dveju zemalja.

- Vidimo veliki potencijal u Uzbekistanu, i veliku priliku jer imate predsednika s tako velikom vizijom, i koji je čovek od reči, rekao je Vučić pa naglasio da nismo menjali stope poreza godinama kao i da smo stabilna ekonomija sa stabilnim kursom domaće valute.

Dodao je da Uzbekistan može da nam se obrati za sve u svakom trenutku te da sa željom očekuje uzvratnu posetu Beogradu kako bismo vratili makar delić neverovatne uzbekistanske gostoljubivosti.

Naglasio je da su Uzbekistanci dobrodošli u Srbiju, te pozvao investitore da dođu u Srbiju.

Autor: A.A.