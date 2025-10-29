AKTUELNO

Politika

Stefan Krkobabić primio francusko-američku delegaciju Tokvilovih stipendista - BUDUĆE MLADE LIDERE!

Izvor: Pink.rs, Foto: Privatna arhiva ||

Potpredsednik PUPS-Solidarnost i pravda i šef poslaničke grupe ove partije primio je danas u poslaničkom klubu u Narodnoj skupštini Republike Srbije delegaciju francuske organizacije Tokvilovi stipendisti (Tocqueville Fellowship).

Reč je organizaciji koja se bavi obukom i pripremom mladih i talentovanih osoba za liderske pozicije, a koja je fokusirana na izučavanje demokratskih političkih sistema i jačanje transatlantskih veza.

Foto: Privatna arhiva

Delegaciju od 17 članova učesnika programa predvodili su Aleksandre Pesej iz Francuske i Kejt Pesej iz Sjedinjenih Američkih Država.

Foto: Privatna arhiva

#Francuska

#Mladi

#Stefan Krkobabić

#američka

#delegacija

#lideri

