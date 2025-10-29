BUKTI RAT BLOKADERA: Plenumaši sa FPU otkrili istinu o lažnoj anketnoj komisiji (FOTO)

Blokaderi sa Fakulteta primenjenih umetnosti oglasili su se i okrenuli leđa lažnoj anketnoj komisiji, strankama komisije, pa i Evropskoj uniji.

Na društvenim mrežama bukti novi sukob unutar blokadera! Plenum Fakulteta primenjenih umetnosti objavio je saopštenje u kojem je brutalno raskrinkao tzv. „Anketnu komisiju“, opozicione stranke i aktivističke organizacije koje, kako navode, pokušavaju da „ukradu“ legitimitet studentske borbe i iskoriste je za sopstvene političke ciljeve.

Na zvaničnom Instagram nalogu plenuma FPU objavljeno je oštro saopštenje:

„Plenum Fakulteta primenjenih umetnosti još jednom naglašava da je jedino telo legitimno da donosi odluke u studentskom pokretu još uvek, kao i od samog početka, isključivo plenum. Studentski pokret, po odluci donetoj još na samom početku naše borbe, nikada nije, niti će sarađivati sa opozicijom i aktivističkim organizacijama.“

U nastavku poruke studenti su se obrušili na opozicione političare i aktiviste, optužujući ih da „opštenarodnu borbu koriste kao lestvicu za lične političke karijere“.

„Smatramo svaki pokušaj ovih aktera da iskoriste borbu naroda za sopstveni uspon krajnje skandaloznim“, navodi se u saopštenju.

Plenum je posebno reagovao na, kako su je nazvali, „samoinicijativno nastalu Anketnu komisiju“, telo koje je, prema njihovim rečima, izgubilo svaki kredibilitet među studentima.

„Nakon inicijalnih napora da dobije trunku poverenja studenata i da se predstavi javnosti kao nezavisna, Anketna komisija to poverenje eksponencijalno samo gubi“, navode studenti.

Posebno su prozvali Tanasija Marinkovića, docenta Pravnog fakulteta u Beogradu i jednog od članova komisije, optužujući ga da koristi studentski pokret kako bi promovisao Demokratsku stranku i sebe prikazao kao poželjnog sagovornika za Evropsku uniju.

„Tanasije Marinković, docent Pravnog fakulteta, kao jedan od neformalnih glasova DS-a, koristi Anketnu komisiju ne samo za promovisanje pomenute stranke, već i za ispunjenje sopstvene želje da bude primećen i uvažen od strane Evropske unije“, piše u saopštenju.

Plenum smatra da je reč o širem pokušaju opozicije da, uprkos deklarativnoj podršci studentima, preuzme kontrolu nad protestima.

„To je trend Demokratske stranke — da, uprkos navodnom pružanju bezuslovne podrške, ipak pokušavaju, više nego bilo ko drugi, da se ubace u studentski pokret“, navodi se u objavi.

Njihovo saopštenje u celosti pročitajte na fotografijama:

Autor: Iva Besarabić