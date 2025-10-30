AKTUELNO

Politika

'NASILJE SPROVODE BLOKADERI' Spasić za Pink: Milijarde evra su ušle u Srbiju kako bi se sproveo njihov akcioni plan (VIDEO)

Foto: TV Pink Printscreen

Generalni direktor Saveta za monitoring, ljudska prava i borbu protiv korupcije Transparentnost Mario Spasić govoreći o NUNS-u koji je svojim članovima obezbedio pancire, šlemove i fluorescentne prsluke za 1. novembar kaže da se radi o projektu koji je vrlo izdašno finansiran iz inostranstva.

Spasić je rekao da su milijarde evra ušle u Srbiju kako bi se preko određenih nevladinih organizacija spustile dalje, kako bi mogli da sprovode akcioni plan koji podrazumeva i ovo.

- Moramo da se podsetimo, a to su i ljudi imali prilike da vide, kad god su ovi blokaderi, lažni studenti, hrvatski domobrani koji žive u Srbiji, koji više vole Hrvatsku nego našu zemlju, da su oni bili ti koji su sprovodili nasilje - podsetio je Spasić u Novom jutru TV Pink.

Foto: TV Pink Printscreen

Spasić je istakao da je taj projekat izdašno finansiran, a da je jedan od akcionih planova stvaranje tih tenzija i nemira.

- Ako se prisetimo, N1 i Nova S su prenosili u lajvu sve te događaje, proteste, videli smo da je policija stajala mirno, a da su oni tukli policiju, bacali kamenice... Moramo da se podsetimo da su pokušali da zapale 300 ljudi koji su bili u prostorijama SNS-a u Novom Sadu. Nasilje sprovode blokaderi - istakao je Spasić.

