'VOJSKU IZRAELA U GAZI UPOREDIO SA HOLOKAUSTOM' Stigao zahtev - hitno da se smeni reditelj Milo Rau

Slobodarska partija Austrije (FPO) zahteva da se sa mesta direktora „Bečke festivalske nedelje” smeni reditelj Milo Rau, kojem je i beogradski pozorišni festival „Bitef” opozvao poziv za učešće.

Povod za zahtev FPO je sadržaj jednog otvorenog pisma kojeg je Rau objavio na sajtu „Bečke festivalske nedelje”, a u kojem izraelsku vojnu operaciju u Pojasu Gaze poredi sa Holokaustom.

„I u Beču se već danima vodi žustra diskusija o Milu Rau”, istakli su poslanik FPO u bečkoj skupštini Štefan Berger i šef odbora za kulturu FPO Lukas Bruker.

„Ko kao direktor jedne institucije kulture finansirane od Grada Beča objavljuje takve političke pamflete potpuno je promašio svoje zadatke. Umesto da podstiče umetnost i kulturu Rau koristi „Bečke festivalske nedelje” za političko agitovanje, što je neprihvatljivo”, naglasili su Berger i Bruker u saopštenju.

FPO Beč zbog toga zahteva hitnu smenu Raua sa mesta direktora „Bečke festivalske nedelje”.

„Bečka Socijaldemokratska partija (SPO) i njihova predstavnica za kulturu Veronika Kaup-Hasler i dalje štite Raua. Time su saučesnici nastavku politizacije jednog tradicionalnog festivala kulture. „Bečke festivalske nedelje” trebaju konačno ponovo umetnički kvalitet umesto političkih poruka. Rauovo samoinsceniranje i ideološka jednostranost naneli su ogromnu štetu Beču kao gradu kulture. SPO mora odmah delovati”, pozvali su Berger i Bruker.

Autor: Pink.rs