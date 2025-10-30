'IMALI SMO VAŽNE I DOBRE SASTANKE' Vučić iz Samarkanda: Očekujem posetu predsednika Slovačke pre kraja godine

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić, koji boravi u višednevnoj poseti Uzbekistanu, danas boravi u Samarkandu gde se održava 43. Generalna konferencija Uneska.

Vučić je rekao da je važno naglasiti da je konferencija Uneska prvi put održana van Pariza.

- Danas smo imali naporan dan, video sam lepe sale i kompleks koji su naši domaćini napravili za manifestaciju 43. Generalne konferencije UNESCO. Prvi put održana van Francuske i tu čast su dobili Uzbekistanci, čestitam im, predsedniku i našim domaćinima. Imali smo sastanak sa premijerom i zamenikom premijera Uzbekistana - rekao je predsednik Vučić.

Vučić je rekao da je održao sastanak i sa predsednikom Slovačke Republike Petrom Pelegrinijem i da je upravo završio bilateralni sastanak sa generalnom direktorkom UNESCO, Odrijom Azulej.

- To su bili važni i dobri sastanci na bilateralnom nivou i uskoro očekujem posetu slovačkog predsednika našoj zemlji, već pre kraja godine i nadam se da ćemo moći da unapređujemo danas odnose. Završavamo uskoro posetu i povratak za Srbiju - dodao je Vučić.

Pitanja novinara

Govoreći o sastanku Trampa i Sija Vučić kaže da je srećan što je taj razgovor vođen i što je sve proteklo dobro.

- Kada je bio u poseti Srbiji, Si mi je rekao da očekuje tek od januara da krenu stvari da se menjaju. Ja sam i tada govorio da je važno da se Kina uključi jer je bez nje teško doći do nekog većeg dogovora. Mislim da je to dobro za svet. Za nas je važno da je to proteklo dobro, a ne moramo ni da znamo sve važne detalje. Imamo veoma dobre odnose sa Kinom i rekao bih trudimo se da gradimo sve bolje odnose i sa Amerikom - rekao je Vučić.

UNESCO

Vučić je prokomentarisao koliko je UNESCO važan za Srbiju i preneo utiske nakon sastanka.

- Za nas je bilo teško da odbranimo poziciju uspeli smo diplomatskim aktivnostima da sčuvamo našu poziciju i poziciju međunarodnog prava ovde u UNESCO. Važno je gde se održava, alil ovde su zastupljene sve međunarodno priznate od UN, zemlje članice. Naravno južna srpska pokrajina nije i to je dobra vest - kazao je Vučić.

Sirija

- U Siriji sve očekivano, kako dobiju nalog tako se i ponašaju - dodao je Vučić i pojasnio da ćemo nastaviti svoju borbu za očuvanje Srbije u njenim granicama - ovo je maraton a ne trka na 50 metara, dobro se držimo!

O Lukoilu

Upitan o prodaji Lukoila Vučić kaže:

Mi smo srećni ako je Lukoil time završio stvari, imaju značajan broj objekata u našoj zemlji, nama ostaje mnogo veći problem - NIS, videćemo da li ćemo to umeti da rešimo u narednim danima.

Rat blokadera i opozicije

Vučić je rekao da nema poseban komentar, jer je blokaderima do veselja, a ne tuge i poštovanja žrtava.

O podršci Srba sa KiM

- Mene podržavaju Srbi sa KiM, oni podržavaju državu Srbiju, rekao je Vučić na pitanje o Srbima sa KiM koji idu peške za Novi Sad kako bi pružili podršku državi Srbiji i politici predsednika Vučića.

O snimku razgovora Borkovića i Malovića

- Verovali ili ne, tako vam se to pojavilo u javnosti - rekao je Vučić na novinarsko pitanje o snimku razgovora Borkovića i Malovića pa objasnio i kako je nastao.

O neistinama iz Crne Gore

- Neka nastave da lažu koliko god hoće, ja sam ponosni predsednik Srbije,a u Crnu Goru odavno ne idem osim ako me posao na to natera. Samo mi nije jasno što ćute predsednik i premijer te države i što ne kažu da se prekine sa uplitanjem predsednika strane države jer ako iko zna da ja nema veze s tim, onda su to oni...

Autor: Pink.rs