AKTUELNO

Politika

POSEBNO IZNENAĐENJE: Domaćice iz Kraljeva spremile kiflice i posluženje za pešake sa Kosova i Metohije (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: privatna arhiva ||

Domaćice iz Kraljeva rešile su danas da iznenade pešake sa Kosova i Metohije koji prolaze kroz njihov grad, pa su ih sačekale uz put sa vrućim domaćim kiflicama, krofnama, projama…

Kako su prenele, želele su na ovaj način da se oduže herojima sa KiM kojima ništa nije teško za Srbiju i predsednika Vučića i da ih malo okrepe na njihovom putu.

Foto: Privatna arhiva

One su ih sačekale sa aplauzima i rečima dobro došlice u blizini mesta Progorelica i tu sa njima porazgovarale o dosadašnjem putu i pređenim kilometrima.

Kako javlja naš dopisnik, pali su zagrljaji sa pešacima sa Kosova i Metohije i osmesi, ali i zajedničko fotografisanje za uspomenu.

Autor: Iva Besarabić

#Doček

#Iznenađenje

#Kim

#Kosovo i Metohija

#SNS

#pešaci

POVEZANE VESTI

Politika

SRBI KOJI PEŠAČE SA KOSOVA I METOHIJE STIGLI DO KRALJEVA: Više od 2.000 građana okupio se kako bi ih pozdravili i okrepili (FOTO)

Politika

Nije bilo problema: Autobusi iz Raške i Vrnjačke Banje prešli na teritoriju Kosova i Metohije

Politika

Srbi sa Kosova i Metohije sve bliži cilju: Već četiri dana pešače, sada su krenuli ka Gornjem Milanovcu (VIDEO)

Hronika

ČETIRI OPASNA KRIMINALCA POBEGLA IZ PSIHIJATRIJSKE BOLNICE U NEMAČKOJ! Jedan poreklom sa Kosova i Metohije, u toku potera

Politika

PRIZOR KOJI ĆE VAS NAJEŽITI OD GLAVE DO PETE! Ovako Srbi sa Kosova i Metohije slave istorijsku pobedu Novaka Đokovića! (VIDEO+FOTO)

Politika

SRBI SA KIM NASTAVLJAJU PUT KA NOVOM SADU, ORI SE 'JA SAM MOMČE SA KOSOVA' Pešacima se u koloni pridružili i meštani Raške i Kraljeva (FOTO+VIDEO)