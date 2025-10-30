AKTUELNO

Politika

PINK.RS SAZNAJE! Predsednik Vučić se sutra obraća građanima u 17 i 15 sati

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/Jadranka Ilić ||

Sutra za 17 i 15 sati zakazano je obraćanje predsednika Srbije Aleksandra Vučića, saznaje portal Pink.rs.

Predsednik će se obratiti povodom svih aktuelnih i važnih tema za našu zemlju.

Ranije danas je iz Predsedništva najavljeno da će se predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastati u petak, 31. oktobra sa ambasadorom Evropske unije u Srbiji Andreasom fon Bekeratom, saopštila je danas Služba za saradnju sa medijima predsednika republike.

Sastanak će se održati u 10 časova u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike na Andrićevom vencu.

Autor: Iva Besarabić

POVEZANE VESTI

Politika

TAČNO U 18 ČASOVA! Predsednik Srbije Aleksandar Vučić se obraća javnosti

Politika

TAČNO U 13 SATI: Vanredno obraćanje predsednika Vučića

Politika

PREDSEDNIK VUČIĆ SE OBRAĆA JAVNOSTI: Sutra od 18 sati iz Vile Mir

Politika

VAŽNO! Obraćanje predsednika Vučića sutra tačno u 17 sati

Politika

Vučić se sutra obraća naciji!

Politika

Direktno iz Predsedništva: Vučić se večeras u 21 i 15 sati obraća javnosti