PINK.RS SAZNAJE! Predsednik Vučić se sutra obraća građanima u 17 i 15 sati

Sutra za 17 i 15 sati zakazano je obraćanje predsednika Srbije Aleksandra Vučića, saznaje portal Pink.rs.

Predsednik će se obratiti povodom svih aktuelnih i važnih tema za našu zemlju.

Ranije danas je iz Predsedništva najavljeno da će se predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastati u petak, 31. oktobra sa ambasadorom Evropske unije u Srbiji Andreasom fon Bekeratom, saopštila je danas Služba za saradnju sa medijima predsednika republike.

Sastanak će se održati u 10 časova u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike na Andrićevom vencu.

Autor: Iva Besarabić