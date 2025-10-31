Linta: 34 godine od početka hrvatske akcije 'Otkos 10', pokrenuti istragu

Predsednik Saveza Srba iz regiona Miodrag Linta izjavio je da je na današnji dan 1991. godine počela zločinačka akcija hrvatskih paravojnih i policijskih snaga „Otkos 10“ čiji je cilj bio proterivanje srpskog naroda sa područja Grubišnog Polja i Istočne Bilogore, i apelovao na pokretanje istrage i podizanje optužnica protiv odgovornih.

U pitanju je prostor u trouglu koji čine Bjelovar, Daruvar i Virovitica na kome je živelo brojno srpsko stanovništvo, navodi se u saopštenju.

"Pre, tokom i posle zločinačke akcije 'Otkos', koja je desila pre 34 godine, stradalo je najmanje 67 Srba. Od tog broja pogubljen je 41 civil. Tokom nekoliko dana proterano je oko 4.000 Srba iz 23 bilogorska sela i deo iz još 15 naselja koja su uglavnom bila naseljena Srbima", navodi Linta.

Civili su pogubljeni klanjem ili vatrenim oružjem nakon prebijanja i mučenja, a nekolicina ih je spaljena posle izvršenog zločina, ističe Linta i dodaje da je među stradalim vojnicima i civilima, osim Srba, bilo i Hrvata, Mađara i ostalih poreklom iz mešovitih brakova.

Po završetku zločinačke akcije likvidirani su preostali Srbi i usledilo je plansko pljačkanje, paljenje i miniranje srpskih kuća i pravoslavnih crkava u Rastovcu i Donjoj Rašenici koje su sagrađene krajem 17. i početkom 18. veka, navodi Linta.

On ukazuje da je za zločine u istočnoj Bilogori odgovarao samo Veljko Marić, koga je Veće za ratne zločine u Beogradu osudilo na 12 godina zatvora zbog ubistva jednog srpskog civila.

Srpsko Tužilaštvo je, dodaje, otvorilo istragu protv Marića za likvidaciju još dvojice Srba i mučenje jednog srpskog civila, a Marić je u junu 2105. godine izručen Hrvatskoj na izdržavanje kazne gde ima status heroja zbog suđenja u Srbiji.

Linta ističe da Hrvatska nije nastavila krivični postupak protiv Marića za ubistvo još dvojice Srba već ga je pustila na uslovnu slobodu.

Linta apeluje na Tužilaštvo za ratne zločine Srbije da pokrene istragu i podigne optužnice protiv odgovornih za monstruozne zločine nad Srbima pre, tokom i posle zločinačke akcije „Otkos 10“, navodi se u saopštenju.

