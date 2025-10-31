"Srbija je prethodnih godina postala ekonomski i politički snažna. Želim joj jedinstvo, stabilnost i sigurnost — i u svom bolu, i u svojoj snazi", napisao je Dodik.
Milorad Dodik se oglasio na svom X nalogu i poručio, povodom godišnjice tragedije u Novom Sadu, koja je potresla srpski narod — bez obzira gde živi — da se Republika Srpska i ovog puta, zajedno sa Srbijom, sa tugom i poštovanjem priseća stradalih.
- Sutra se navršava tužna godišnjica tragedije u Novom Sadu, koja je potresla čitav srpski narod, bez obzira gde živi. Republika Srpska se i ovog puta, zajedno sa Srbijom, s tugom i poštovanjem priseća stradalih - napisao je Dodik na svom X nalogu i dodao:
- Srbija je prethodnih godina postala ekonomski i politički snažna. Želim joj jedinstvo, stabilnost i sigurnost — i u svom bolu, i u svojoj snazi.
Сутра се навршава тужна годишњица трагедије у Новом Саду, која је потресла читав српски народ, без обзира гдjе живи.— Милорад Додик (@MiloradDodik) 31. октобар 2025.
Република Српска се и овог пута, заједно са Србијом, с тугом и поштовањем присјећа страдалих.
Србија је претходних година постала економски и политички снажна.…
