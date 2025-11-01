AKTUELNO

Politika

Senator Republike Srpske Aleksandar Vulin: Poselamio vas sve Naser Orić

Izvor: Pink.rs/rtvpancevo, Foto: Privatna arhiva ||

"Studenti u Banjaluci nisu osetili potrebu da se okupe zbog Šmitovog nasilja, korupcija u Bosni i Hercegovini ih je ostavila ravnodušnim, a nije ih zabrinulo ni što je Skupština Republike Srpske povukla sopstvene odluke.

Ako se studenti u Banjaluci okupljaju protiv vlasti u Srbiji treba da znaju da se okupljaju za one koji kažu da je u Srebrenici bio genocid, a da je Republika Srpska genocidna tvorevina koju treba ukinuti.

Oni koji su ih organizovali mogli su da ih pošalju i da šetaju sa studentima iz Novog Pazara, i da zajedno kažu šta misle o Hristu a i da " j... srpsku vladu".

Dragi banjalučki studenti ako vam nešto nije jasno pitajte hiljade kolega iz Srbije koji su se prebacili na Univerzitet u Banjaluci da bi sačuvali godinu koju su im otele blokade. Poselamio vas sve Naser Orić", poručio je Senator Republike Srpske Aleksandar Vulin reagujući na okupljanje studenata u Banjaluci koji su stali uz blokadere.

Autor: Dalibor Stankov

#Aleksandar Vulin

#Banjaluka

#Politika

#Studenti

POVEZANE VESTI

Politika

Doskorašnji direktor BIA i senator Republike Srpske Aleksandar Vulin poručio iz Banjaluke: Svi Srbi bez obzira gde žive moraju da imaju pravo dobijanj

Politika

Vulin: Naser Orić je heroj majki Srebrenice

Politika

Vučić: Pritisak koji se vodi spolja protiv Republike Srpske težak i nepodnošljiv

Politika

Aleksandar Vulin doskorašnji direktor BIA i senator Republike Srpske: Kada god je Nemačka pokazivala brigu za Srbiju, to se nije završavalo dobro

Politika

SENATOR REPUBLIKE SRPSKE ALEKSANDAR VULIN NA MANJAČI SA PREDSEDNIKOM RS MILORADOM DODIKOM: Zadovoljstvo je biti ovde sa slobodnim Srbima

Politika

Potpredsednik Vlade Srbije i senator Srpske Vulin: Republika Srpska je praznik svakog Srbina