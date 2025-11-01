AKTUELNO

Politika

'Ovo je svakako antologijski govor VELIKANA, poetski i očinski' Željko Mitrović podelio sa pratiocima Vučićev snimak: Preslušajte detaljno! VAŽNO JE! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Mitrović pohvalio govor predsednika Srbije.

Željko Mitrović, vlasnik i direktor Pink Media Group u novoj objavi na Instagramu poziva svoje pratioce da pažljivo preslušaju jučerašnje obraćanje predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

Mitrović je na svom Instagram nalogu objavio snimak Vučićevog govora povodom godišnjice tragedije u Novom Sadu.

- Ovo je svakako antologijski govor VELIKANA, poetski i očinski! I da nije moj drug, isto bih rekao! Preslušajte detaljno! VAŽNO JE! - naveo je Mitrović u opisu objave.

Vučić je juče pozvao građane da istažu poštovanje prema žrtvama u miru, i da iskažu poštovanje prema njima i jedni prema drugima.

- Pozivam i ljude da isto to učine, a znam da mnogi od vas to i hoće. Znam i razumem da u trenucima tuge neki ljudi utehu traže u okupljenjima, na ulicama, trgovima, drugim mestima. Svako to obeležava i svako tuguje onako kako misli da je najbolje. Sve dok se to radi na miran i zakonit način, uz poštovanje i obzir prema drugim ljudima, ja to u potpunosti podržavam - rekao je Vučić.

Autor: S.M.

#Aleksandar Vučić

#Novi Sad

#Tragedija

#godišnjica

#govor

#Željuko Mitrović

POVEZANE VESTI

Politika

Đurđev: Vučićev govor pobrao simpatije slobodnog sveta i ljubomoru zapadnih lidera!

Domaći

'HVALA NIŠLIJAMA NA TOPLOM I PRIJATELJSKOM GOSTOPRIMSTVU' Željko Mitrović podelio snimak iz provoda, pa sve zamolio OVO (VIDEO)

Društvo

Ova parada je bila sublimat svega najboljeg što sam video po svetu! Željko Mitrović čestitao Vojsci Srbije, pa pomenuo i IKA 20 DRONOVE (VIDEO)

Politika

Stević: Vučićev govor u Savetu bezbednosti bio je odličan i superioran u odnosu na Kurtija! (VIDEO)

Politika

‘MI NISMO GENOCIDAN NAROD, VEĆ NAROD VELIKANA’ Željko Mitrović podelio OVU fotografiju, poslao MOĆNU PORUKU i pokazao koliko je PONOSAN ŠTO JE SRBIN!

Društvo

'JEDNA OD NAJLUĐIH NOĆI U OVOJ DECENIJI' Željko Mitrović podelio sa svojim pratiocima atmosferu pred inauguracioni bal Donalda Trampa (VIDEO)