'Ovo je svakako antologijski govor VELIKANA, poetski i očinski' Željko Mitrović podelio sa pratiocima Vučićev snimak: Preslušajte detaljno! VAŽNO JE! (VIDEO)

Mitrović pohvalio govor predsednika Srbije.

Željko Mitrović, vlasnik i direktor Pink Media Group u novoj objavi na Instagramu poziva svoje pratioce da pažljivo preslušaju jučerašnje obraćanje predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

Mitrović je na svom Instagram nalogu objavio snimak Vučićevog govora povodom godišnjice tragedije u Novom Sadu.

- Ovo je svakako antologijski govor VELIKANA, poetski i očinski! I da nije moj drug, isto bih rekao! Preslušajte detaljno! VAŽNO JE! - naveo je Mitrović u opisu objave.

Vučić je juče pozvao građane da istažu poštovanje prema žrtvama u miru, i da iskažu poštovanje prema njima i jedni prema drugima.

- Pozivam i ljude da isto to učine, a znam da mnogi od vas to i hoće. Znam i razumem da u trenucima tuge neki ljudi utehu traže u okupljenjima, na ulicama, trgovima, drugim mestima. Svako to obeležava i svako tuguje onako kako misli da je najbolje. Sve dok se to radi na miran i zakonit način, uz poštovanje i obzir prema drugim ljudima, ja to u potpunosti podržavam - rekao je Vučić.

Autor: S.M.