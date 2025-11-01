UŽIVO NA TV PINK I PINK.RS Specijalana emisija povodom godišnjice tragedije u Novom Sadu! Milojičić Kena: Da je Barčulov uspeo u onome što je naumio, mi bi danas imali građanski rat u Srbiji!

Vlada Srbije donela je Odluku kojom se 1. novembar, proglašava Danom žalosti povodom godišnjice smrti i stradanja građana zbog urušavanja konstrukcije Železničke stanice u Novim Sadu.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je pomenu nastradalima u padu nadstrešnice u Hramu Svetog Save.

Parastos je, u prisustvu državnog vrha, služio patrijarf Porfirije.

- Mir najpre u svakome od nas, a onda i mir među nama. Da nam da spoznaju da smo jedni drugima potrebni. Da nam da osećanje da smo jedno, pošto samo tako ćemo čuvati i nositi u sebi blagoslov Svetoga Save. I iznad svega, neka vam Gospod da spoznaju, snagu i odlučnost, da svako od nas bude bolji. Što bolji od sebe, da bi nam svima zajedno bilo bolje. Zato što nam bolje može biti samo kada svako od nas lično živi u skladu sa zakonima Božjim - rekao je patrijarh.

Politički filozof Dragoljub Kojčić je gostujući u specijalnoj emisiji na Pinku rekao da su mu od samog tragičnog događaja pomešana osećanja.

- Moja ćerka je 20 minuta pre toga bila na toj stanici. U prvom momentu sam bio srećan jer nije poginula, a onda shvatiš da više od 10 porodica neće dočekati svoju decu i to osećanje prevagne - rekao je Kojčić.

Dodao je da nije bio srećan što naši sugrađani takvu tragediju zloupotreljavaju u političke svrhe, ali je ocenio da su se mnogi dozvali pameti i da je reč o malom broju.

Radoslav Milojičić Kena, narodni poslanik još jednom je uputio saučešće porodicama žrtava pada nadstrešnice u Novom Sadu.

- Danas je je tužan dana, danas je godišnjica smrti 16 ljudi koji nikome ništa nisu skrivili koji su tog dana krenuli na svoj posao, u školu, iz škole i koji su stradali - naveo je Kena i podsetio da je Vučić iskazao pijetet prema žrtvama i pozvao na sabornost.

Ovo treba da bude dan jedinstva, dan sloge i mira. Istinu moramo tražiti u institucijama.

Bivša podpredsednica Vlade Zorana Mihajlović je istakla da je reč o velikoj nesreći.

- Ovo je jeste vreme da se smirimo, pogledamo jedni drugima u oči, ma koliko voleli ili ne voleli vlast i da iskažemo saosećanje i empatiju prema prodicama i tugu prema onima koji su stradali - navela je Mihajlović.

Istakla je da treba pristupiti razumno i pokazati jedinstvo.

- Ovo je veoma tužan dan, sećamo se svih nesrećno nastradaih. Međutim, moramo naći kompromis, započeti dijalog, da nema više podela u društvu - istakao je NebojšaObrknežev iz Centra za društvenu stabilnost.

Kako je dodao, najbolje je krenuti od sebe da bi razumeli druge.

Sava Stambolić iz Centa za društvenu stabilnost smatra da je velika stvar što je danas proglašen dan žalosti.

- Sabrali smo u velikom broju ispred i u Hramu Svetog Save, upalili sveće i pomolili u miru i tišini - naveo je Stambolić.

Zorana Mihajlović je dodala da blokaderi nemaju plan i da žele da ova Srbija koja je sačuvana kao stabilnaa i koja je ravnopravan partner u svim političkim krugovima da takva Srbija nestane.

Radoslav Milojičić Kena je rekao da našim neprijateljima smeta što je država Srbija samostalni i smetaju joj naši rezultati i da žele da budemo nečija marioneta i poslušno slušamo sve što se traži od nas.

Kako je rekao ove godine uprkos blokadama i nedaćama mi nismo odustlai ni od jedne investicije , povećali smo plate od 1. deembra ide povećanje penzija, očekujemo povećanje i minimalca.

- E to su rezultati - dodao je on.

Dodaje da ono što nepogrešivo rade blokaderi oni konstantno napadaju našu crkvu, vojski, predsenika i našu porodicu jer su to institucije sa najvišim poverenjem.

- Ako to uruše pa šta će na mostati, e to je ono što predsednik Aleksdnar Vučić ne dozvoljava - rekao je Milojičić Kena.

Saša Milovanović, direktor Srpskog telegrafa, rekao je da oni žele danas da prave neki spektakl od ovoga i da lažu ljude kako je bilo nekih stotinu hiljada ljudi, iako je sada, dodaje, oko 15 hiljada ljudi na mestima gde se održavaju govori i gde je centrali skup.,

- To rade zašto što je okrugla godišnjica, i žele da pumpaju svoj rejting, a kada bi analitički pogledali šta se danas desilo, trebalo bi da tuguju - rekao je Milovanović.

Kako kaže, iz cele Srbije sa svim performansima, šetanjima, lažnih biciklizmom i ostalim, nisu mogli da dovedu više ljudi, a drugo, dodaje, oni su otišli na piće, jer su im njihovi govornici bili dosadni.

Milovanović je rekao da je ovo politički skup blokadera, liste koja će da zbriše opoziciju, dodaje da strada opozicija koju poznajemo ovih godina.

Milojičić je rekao da će opoziciju ovo koštati, jer se, kako dodaje, njihova politika svodi na laž i nasilje.

- Da je Barčulov uspeo u onome što je naumio, on, koji je samo instrument u rukama moćnika, mi bi danas imali građanski rat u Srbiji. Ali zahvaljujući službama bezbednosti on nije uspeo - rekao je Milojičić.

Kako kaže, drago mu je da je pobeđena obojena revolucija, dodaje da mu nije važan broj ljudi koji su izašli na ulice, jer oni nisu izašli da odaju počast žrtvama, već da su imali političke govore, bez plana i vizije.

- Na delu imamo sukob između Đilasović i Đokićeviih blokadera i to traje nedeljama unazad, a nama su potrebni mir i odgovornost i da se pravda traži u državnim institucijama - rekao je Milojičić.

Autor: S.M.