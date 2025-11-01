Lekari utvrdili da Bačulovu nije ništa! Hteo građanski rat, pa se uplašio odgovornosti

Kako piše Informer, lekari u Urgentnom centru su utvrdili da Miši Bačulovu nije ništa, budući da je jutros, kako je javljeno, imao problema sa srcem i disanjem i grebao i rukama i nogama da ga iz zatvora prebace u Urgentni centar.

Podsetimo, Miša Bačulov je juče uhapšen jer je planirao da izazove građanski rat u Srbiji. Naime, Bačulov je planirao da inscenira sopstveno trovanje, za koje bi optužio predsednika Srbije i vrh vlasti.

Kada je shvatio da mu preti kazna i do 10 godina zatvora, Bačulov je, kako prenose mediji, isfolirao da mu se slošilo, zbog čega je jutros prebačen u Urgentni centar.

Autor: A.A.