Mićin: Dosta smeća na ulicama, do ponoći ekipe Čistoća očistiće ceo Novi Sad

Gradonačelnik Novog Sada Žarko Mićin izjavio je večeras da bi trebalo da ekipe JKP "Čistoća" ceo posao čišćenja grada završe do ponoći, nakon održanog skupa studenata u blokadi povodom godišnjice pada nadstrešnice na Železničkoj stanici u tom gradu, i dodao da je do sada odrađeno više od 80 odsto posla.

Mićin je za Informer istakao da mu je drago što je današnji dan prošao bez većih incidenata i problema.

Kako je rekao, dosta smeća je bilo na ulicama, ali je on sam najavio da će grad i gradske službe učiniti apsolutno sve, kako bi građani bili bezbedni i da sutradan Novosađane sačeka čist Novi Sad.

"To se i očekuje uzimajući u obzir da je bilo, da kažem, oko 30.000 ljudi na ulicama preko informacija koje je dao MUP. Oni tvrde da nije bilo smeća na ulicama, međutim ja sada sam dobio potpuno drugu informaciju od ovih ljudi ovde, ali u redu. Bitno da je grad očišćen i da, opet kažem, današnji dan je prošao bez većih problema", rekao je Mićin.

Govoreći o nestanku vode u toku dana u Novom Sadu, kao i o tvrdnjama pojedinih da je grad namerno ugasio vodu danas, Mićin je naveo da je u pitanju ponovo širenje dezinformacija, navodeći da je došlo do prekida struje u trajanju od dva minuta nakon čega je došlo do prekida rada u fabrici vode.

Takođe, kazao je da je pojedine dezinformacije o gašenju vode širio bivši predsednik pokrajinske vlade Bojan Pajtić.

"Jedan od ljudi koji je širio dezinformacije je Bojan Pajtić, koji je izašao sa tim da smo mi namerno danas ugasili vodu u Novom Sadu, što, naravno, nije tačno. Dakle, došlo je do prekida struje, i usled tog prekida struje je došlo do prekida rada. Prekid struje je trajao faktički dva minuta, nakon toga je došlo do prekida rada fabrike vode, i dok se uspostavi sistem, dakle, bilo je potrebno skoro nekih sat vremena da voda dođe kroz te sve cevi do Novog Sada. U pitanju je bio tehnički problem, ne bilo kakva namera", rekao je Mićin.

Dodao je da je zbog naglog puštanja vode, došlo do pucanja cevi u naselju Detelinara u Novom Sadu, ali da su radnici gradske službe brzom intervencijom zaustavili dalje curenje vode.

"Vrlo brzo i efikasno su preusmerili vodu, tako da ne dođe ni tu do prekida vode, na Detelinari. Mogu da kažem da sam zaista zadovoljan svim onim što su danas gradske službe uradile, i onim što su uradile i policija, i sve ostale bezbednosne službe u gradu", rekao je on.

Na pitanje kako se bavi stvarima u gradu uprkos dešavanjima na ulicama u prethodnih godinu dana, ukazao je da nije lako, ali da grad mora da nastavi da živi i da se razvija.

"Ovo je drugi grad po veličini u Srbiji, jedan od najbrže rastućih gradova u jugoistočnoj Evropi. Moramo nastaviti život dalje. Nažalost, tragedija nam se desila, to ne smemo zaboraviti, ali moramo živeti dalje, grad se mora razvijati, i siguran sam da će tako i biti", kazao je Mićin.

