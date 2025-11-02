AKTUELNO

REVOLUCIONAR IZ DALJINE: Laza 'Rolex' došao u Srbiju da priča o pravdi (FOTO)

Lazar Stojaković, poznat i kao "Roleks student", mesecima je huškao narod i zavaravao svoje naivne sledbenike da će menjati vlast u Srbiji, a onda naprasno otišao u inostranstvo na dalje školovanje.

Njegove kolege su izgubile godinu na fakultetu, neki čak i stipendije, a on se snašao i "zapalio" za Nemačku, te sada studira i uživa u Berlinu.

Laza ''Rolex'' skoknuo je za vikend do Beograda kako bi delio pravdu pa se na svom nalogu X oglasio i pozvao na okupljanje ispred Skupštine Srbije.

Da podsetimo, Stojaković sada kači nalickane slike na Instagramu i igra ulogu velikog revolucionara iz daljine, dok su studenti u Srbiji, narodski rečeno - "ispušili" i ostali u problemu.

Nedavno je objavio i fotografiju na kojoj pozira sav doteran, a ono što posebno privlači pažnju je njegov kaiš vredan više od 800 evra. Dok on daje gotovo 100.000 dinara na odevne aksesoare, njegove dojučerašnje kolege će taj novac morati da daju na godinu koju su izgubile.

