'JEDAN DEO DRUŠTVA ŽELI DA PROFITIRA NA TRAGEDIJI' Vasiljević: Da su uspeli u svojoj nameri mi danas ne bi smo imali državu

Verica Bradić sa svojim gostima i pratiocima na društvenim mrežama i večeras bira najvažniju objavu nedelje na društvenim mrežama.

O nedelji za nama, najaktuelnijim temama i izazovima sa kojima se Srbija suočava, o kraju obojene revolucije i planu trovanja Bačulova za koji su hteli da optuže predsednika Srbije Aleksandra Vučića, govorie:

Prošlo je godinu dana od kad se desila nesreća u Novom Sadu kada je pala nadstrešnica. Večeras pokušavamo da razumemo šta smo naučili, gde smo pogrešili.

Šta je naš najveći problem? Da li je ovo zloupotreba bola?

- Sve što ste rekli mislim da ima uticaja na ovu situaciju u kojoj se nalazimo. Svaki normalan čovek oseća bol zbog ovog događaja, ali sve ovo drugo nas je dovelo u situaciju da jedni sa drugima ne možemo da pričamo. Da pričamo otvoreno, postoje ljudi koji zloupotrebljavaju ovu tragediju , a svi želimo da se odgovorno ponašaju- rekao je na početku Zlatibor Lončar, ministra zdravlja.

- Ja ne volim da govorim o tome da postoje problemi, ali treba da kažemo da je najveći događaj danas ono što je predsednik Srbije obišao. Dolazeći ovde kod vas morao sam da razmišljam kojim putem da idem, to je ono što najviše smeta svim običnim ljudima- rekao je Vladan Petrov, profesor.

- Činjenica da je da 12 meseci živimo u situaciji gde vidite da jedan deo društva pokušava da profitira na smrti, na tragičnoj smrti 16 ljudi, da pokušavaju da uruše i podele društvo. Činjenica je da ne postoje granice. Činjenica je da se svaka tragedija koristi u tom cilju. Jedan deo društva pokušava da profitira na tragediji. Ovakvu istu manipulaciju smo imali kada se desio masakr u Ribnikaru i Duboni i Malom Orašju- rekla je Suzana Vasiljević, savetnica predsednika Aleksandra Vučića.

Godinu dana posle tog užasnog dana mnogi u našem društvu pravili su velike i ozbiljne greške uključujući i mene. Šok usled tog događaja prouzrokovao je to da su mnogi ljudi pokazali nečuveni bes, da su klevetali, kršili pravila, provodili nasilje nad drugima i tuđom imovinom, pokušavali da unište nit našeg društva, i osnovne vrenosti koje nas kao narod povezuju. Kao što su neki pokazali bes, u nekim trenucima sam rekao neke stvari zbog kojih mi je žao što sam ih izgovorio. Kako o studentima tako i o demonstrantima, i o drugim ljudima sa kojima se nisam slagao. Izvinjavam se zbog toga. Svoje greške ne shvatam olako, one me progone. Oni koji me poznaju da sam svoj najveći kritičar. Alo dovoljno sam odgovoran da prepoznam svoje greške i da ih priznam. Istinska pravda mora da bude zadovoljena za živote koji su izgubljeni tog kobnog dana. Tu se svi slažemo. Ali ne pravda izmišljena na ulicama već pravda koja se donosi u institucijama. Neki od nas možda misle da te institucije nisu sposobne, ali to su jedine institucije koje imamo i moramo da ih podržimo i da apelujemo na njih da rade svoj posao. Da rade vrednije i brže kako bi se otkrila istina. Ne istina jedne ili duge strane već jedina istina. Ona koja je potkrepljena dokazima. To je istina koju bi sve strane društva trebalo da budu voljne da prihvate. Još jednom pozivam one koji protestuju da sednu za sto i iskažu svoje želje da učestvuju u razgovoru, debatama, ne kroz ultimatume već kroz razgovor- rekao je predsednika Aleksandar Vučić.

Patrijarh Srpski Porfirije služio je u Hramu Svetog Save parastos stradalima u padu nadstešnice u prisustvu predsednika Aleksandra Vučića, premije Đura Macuta i drugih visokih zvaničnika.

Ispred Skupštine Srbije došlo je do napada na Ćacilend, a zapaljen je i jedan šator. Blokaderi pokušavaju da izazovu nasilje.

- Ja sam očekivao ovakvu sliku, ne mogu da sam očekivao u ovom trenutku. Ja sam upozoravao, ali sam i očekivao. Mogu da kažem neko svoje razmišljanje je da bi moglo da dođe do nekog incidenta u Ćacilendu, zato što je to oblik slobode mirnog okupljanja. Tamo niko nikog ne vređa ne napada, i ne poziva na nasilje, i ima poruku da želimo da živimo normalno. To izaziva ekstremiste, svi su vrlčo nasilni i sva njihova okupljanja su koja bi u svakoj ozbiljnoj pravnoj državi bila rasturena. Ukoliko imate za cilj osvajanje najviših državnih institucija, a ta okupljanja su proivpravna. Previše je tu simbola kojima nije mesto. Neki protori su još uvek zauzeti, odgovore treba da daju dekani uključujući i mog dekana. Kada se ljudi vrate svom posli, moći ćemo da se izborimo sa ekstremistima- rekao je vladan Petrov.

- Ovo je plan b. Juče su svi mogli da vide ono šta želi Bačulov. Danas ne bi bilo vaše emisije, već bi smo bili u Briselu na zasedanju ali to je realan scenario. Oni su prešli na plan B jer su sve priče ispričane i jedino mesto gde su mogli da dobiju reakciju je ispred Skupštine. Oni danas znaju da tu mogu da dobiju odgovor- rekao je Lončar.

- Nema više ljudi koji žele nasilje i oni su to videli. Građani treba da znaju jednu stvar juče je sprečeno ubistvo Aleksandra Vučića. Sve bi u minutu netsalo, on bi bio ubica Bačulova. On treba da zahvali Aleksandru Vučiću što je živ jer je hteo da eksperimentiše. Svi treba da poštuju zakon. Turisti koji dolaze u Beograd neće to da gledajku kao i privrednici. Zbog toga što se dešava neće biti povećanja plata, neće biti bolnica, neće biti toliko fabrika. Sve što se dešava nas je vratilo 4-5 godina unazad- rekao je Lončar.

- Oni mesecima najavljuju da je Vučić gotov, vlada histerija u medijima koji su povezani sa Medija grupom. Ovo se mesecima sprema, priča, ono juče je prošlo mirno zahvaljujući MUP-u koji su obezbeđivali ljude u Novom Sadu. Vi ste videli da je više od polovine juče otišao kući, dok je deo njih došao iz pijeteta prema žrtvama- rekal je Vasiljević.

Suzana Vasiljević se osvrnula na Dijanu Hrku:

- Ona ima zdravstvenih problema, a ljudi koji znaju za njenu bol pokušavaju da manipulišu njom i da izazovu građanski rat- rekla je Vasiljević.

Gospođa Hrka je zloupotrebljavana za tuđe ciljeve, ali je ona takođe davala političke izjave.

Ona je gurnuta u prvi plan blokadera, kako zaštiti gospođu Hrku:

- Pokoj duši njenom sinu, prvo to. Znam da je situacija teška i treba naći prave izraze i nikada se nisam pozivao tesno da reči predsednika. Ali moramo da se vratimo na njegov govor od pre dva dana. Moramo da nađemo izvorište snage. Ovo su počinioci teških krivičnih dela- rekao je Petrov.

- Naravno da se o njoj može govoriti kao političkom akteru, možemo je staviti u poziciju nekoga ko poziva na izvršenje krivičnog dela. Mogli bi da se probude profesori krivični pravnici. Ovde gospođa jeste već počinila niz krivičnih dela, ali se može postaviti pitanje njene uračunjljivosti. Ovo sve nije opravdanje. - rekao je Petrov.

Zašto neke majke postaju žrtve.

- Ja ću vas podsetiti na priču o porodici Firić napravljena je satanizacija. Setite se šta su oni po društvenim mrežama pisali, kakva je satanizacija bila, nju su optužili da je prodala bol zbog izgubljene dece. Danas imate potpuno drugu stvar kada gospođa Hrka poziva na nasilje. Svi ti ljudi se bore na svoj narod i niko od njih nije korišten od strane države - rekal je Vasiljević.

Lončar se pita kome mda se žale što će oni večeras da zapale sve ispred skupštine.

- Kome smo se mi žalili kada je pre par dana zapaljen šator i upucan čovek, da li je neko reagovao? Kad vi sprovodite zakon vama ne može niko ništa. Šta će dobiti sa ovim što rade? Da li će se nešto promeniti ako nekoo strada. Ja zato apelujem da se odreaguje, jer ako ne odreaguju doći će oni koji podržavaju svoju decu i uzeće stvar u svoje ruke. Neka se skloni policija, ali šta će onda reći Evropa- rekao je Lončar.

U emisiju se uključio i predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

On je rekao da su nemoćni i da zato pokazuju svoje nasilje.

Plan A je trebao da bude trovanje Miše Bačulova, a predsednik Vučić je rekao da se to desilo nikom ne bi mogao da objasni šta se desilo.

- Predsednika niko ništa ne bi pitao, bio bi osuđen. Za to je postojao scenario, oni su imali svoje spremne vesti, svoju propagandu. Pošto im je juče propao plan sa Bačulovim, ovo je reakcija večeras slike koje možemo da vidimo ispred Skupštine. - rekao je Lončar.

- Koliko se oni osečaju moćno, ti koji ih upućuju da rade im govore da im niko ništa ne može. Oni ih upućuju na to da postaju heroji, njima je obećano da im se ništa neće desiti. Oni nemaju pojma sa kim komuniciraju, dobiju mail da dobijaju online instrukcije, oni nemaju pojma ko njima šalje instrukcije. Naravno stigne uplata, stigne novac i imaju brojače novca. Jel vama to normalno? Što se pravimo ludi? Ljudi izbori samo što nisu, samo nemojte da bude nećemo sad izbore. Svako od njih očekije da će biti na listi za nešto, direktor, državni sekretar. Oni kad vide da nisu na listi okreću se za 180 stepeni i neće hteti izbore- rekao je Lončar.

Ricin je najjači biološki otrov, objasnio je Lončar.

- Bačulov toga nije svestan. Oni su njega hteli da žrtvuju, u Ruskom ruletu više šansi imate. On nije svestan da je izabran da bude žrtva. Svi oko njega su bili ugroženi, oni koji bi nabavljali, vršili distribuciju, davali ako bi bila veća koncentracija svi bi bili mrtvi. Do danas ima 780 registrovanih podataka u svetu koji su stradali zbog Ricina. Nije to igra- rekao je Lončar.

Pominje se da je neko sa VMA bio umešan.

- Ja predlažem da se završi istraga. Postoji minimalan broj ljudi koji ne rade po zakletvi, ja čekam, da se završi istraga, neću da pričam unapred ali neće proći nekažnjeno. Za 24 sata savesni zbrinu više od 100.000 ljudi. Da li je neko ucenjen ovde i šta je bio razlog utvrdiće istagra- dodao je Lončar.

- Ovo je pripremanje nasilnog rušenja ustavnog poretka. Bačulov ovo nije mogao sam. Mi moramo da sačekamo da nadležni sprovedu istragu, očekujem oglašavanje Javnog tužilaštva. To su odgovarajući profili, njemu je obećano nešto veliko, čim je bio spreman na tako nešto. Ovo bi izazvalo velike političke posledice. Bačulov je na neki način lajt motiv svega ovoga, pre neki dan je prikazan i snimak kako šeta ispod nadstrenice- rekao je Petrov.

Da li je večerašnje nasilje reakcija na izjavu predsednika Vučića.

- Njihov bes i očaj što se dešavalo poslendnjih nekoliko nedelja, koje je rezultiralo mirnim skupom u Novom Sadu, gde je polovina pokazala da ne želi nasilnu politiku, to je sve dovelo do ovoga večeras. Činjenica da ste vi hteli da žrvujete sopstvenog čoveka govori o nivou monstruoznosti. Ne bi me čudilo da su večeras počeli da pucaju i da ubijaju ljude bez ikakvog problema. Podrška protestima više ne postoji, tako da mene više ništa ne može da iznenadi rekla je Vasiljević.

Opozicioni mediji su u prvi plan stavili Dijanu Hrku, ne obazirujući se na njeno stanje.

- Vi imate glasnogovornike opozicionigh stranaka koji vode proteste, koji rukovode napadima na novinare, to je savršen paket, medijsku propagandu koja je spremna- rekla je Vasiljević i dodala:

- Ne postoji novinarski kodeks, već samo manipulacija medija.

Da li je sve ovo što se dešava mentalni okidač.

- Niko nikoga ne želi da čuje i nemoguće je da to ne ostavi posledice. Kada odrastate u takvoj atmosferi ostaju posledice. Meni je žao što ne mislimo o budućim generacijama da napravimo jedan minimum dokle idemo i da stanemo jer ovo ne vodi ničemu. Ovde će se vlast menjati na izborima. Vučić je došao na vlast izborima, tako će i otići kad on bude video da nema podršku naroda. Nemojte ovo raditi, razmišljajte o deci, unazadićete decu i sve naše naraštaje- rekao je Lončar.

Dijana Hrka je stupila u štrajk glađu, ona je postavila svoje zahteve.

- Da budemo dosledni ona je samo politički instrument. Bojan Pajtić je više puta napad od pre desetak dana pokušao da opravda drugom stranom, tj Aleksandrom Vučićem. Ja apelujem da ove ljude ne zovemo studentima, ovde su samo ljudi koji žele da dođu na vlast nasiljem- rekao je Petrov.

Posle jučerašnjih dostojanstvenih scena činilo se da se ovakve slike neće ponmavljati.

- Kako kome, posle pokusaja Bačulova da se otruje, sve je moguće. Da su uspeli u svojoj nameri mi danas ne bi smo imali državu. Nisam iznenađena, posle svih njihovih laži, to je samo jedan od načina da se izazovu sukobi, jedini cilj je bio da nasilnim putem dođe na vlast- rekla je Vasiljević.

U medijima regionalnim čujemo da je došlo do kratkog spoja Beograda i Banjaluke i da su se Aleksandar Vučić i Milorad Dodik posvađali, kao i dešavanja u Crnoj Gori se pominje kao osveta Erdoganu.

- Ja očekujem da će da bude još toga jer je glupo da za sve što se dešava u regionu ne bude kriv Aleksandar Vučić- rekao je Lončar.

- Sav normalan svet zna da Srbija nema nikakve veze sa onim što se radi u Crnoj Gori- dodala je Vasiljević.

- Da li postoji negde da Vučić i Srbija nisu pomogli ne samo u teškim momentima nego u svakoj drugoj prilici- rekao je Lončar.

- Sutra je 3. novembar početak školske godine na fakultetima, nadam se da će svi biti na svojim radnim mestima- dodao je Petrov.

Autor: Jovana Nerić