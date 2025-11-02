Lončar za Pink: Incident ispred Skupštine plan B blokadera jer plan A sa Bačulovim nije uspeo

Ministar zdravlja Zlatibor Lončar izjavio je da su večerašnje tenzije i incidenti ispred Skupštine Srbije "plan B onih koji organizuju blokade i koji ne žele dobro Srbiji," posle neuspelog plana A koji je trebalo da sprovede odbornik Grada Novog Sada Miša Bačulov tako što će se lažno otrovati kako bi za pokušaj ubistva okrivio predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

"Da je Bačulov uspeo da odradi svoj scenario koji je imao mi bismo danas imali zasedanje, verovatno u Briselu, Strazburu, možda i u Ujedinjenim nacijama i tada bi bilo rečeno da je predsednik Vučić diktator, da je ubica i onda bi nas izolovali sankicajama, a možda bi razmatrali i bombardovanje. Neki misle da ja sada preterujem, a ja vam sad kažem da bi to bio realan scenario da se to juče što su oni zamišljali desilo. Međutim, to se juče nije desilo i oni su morali da pređu na plan B", rekao je Lončar u emisiji Hit tvit na TV Pink.

Dodao je da su ti ljudi morali da pređu na plan B, jer je deo isped skupštine jedino mesto gde je prijavljen skup, gde su ljudi koji žele da u Srbiji ne bude blokada i zato što je to jedino mesto gde bi oni mogli da dobiju reakciju.

"Nema više dovoljno tih ljudi koji žele nasilje i koji za ovih godinu dana nisu videli šta je cilj, ko to sprovodi, ko je plaćen za to, kako to izgleda i kakva je organizacija", rekao je Lončar.

Govoreći o toj grupi građana koja se okupila kako bi, kako su naveli, pružila podršku Dijani Hrki, majki Stefana Hrke koji je nastradao u padu nadstrešnice na Železničkoj stanici u Novom Sadu, a koja na tom mestu štrajkuje glađu, a nakončega su gađali i vređali policiju i okupljene građane na platou koji su protiv blokada, Lončar je rekao da tu trenutno ima elemenata da to preraste u veće razmere i da imamo žrtve i zbog toga je uputio apel da policija radi svoj posao.

"Zakon mora da se sprovodi. Kad sprovodite zakon ne može van niko ništa", rekao je Lončar.

Lončar je, pošto učesnici demonstracija traže izbore, rekao da su izbori iza ćoška.

"Izbori samo što nisu. Evo ide Nova godina, pa slave u januaru, pa proleće i raspisuju se izbori, kreće kampanja. Nemojte da tad bude da nećete izbore, da kažete 'ovo nas sad iznenadilo, nismo se organizovali, nemamo kanditete'. Svako od njih očekuje da će biti na listi za nešto, da će biti ministar, direktor ili nešto slično, kad vide da nisu na listi oni će se promeniti i reći će 'šta ovaj, ja sam bio hapšen, a on ništa nije radio' i onda neće hteti izbore", rekao je Lončar.

Lončar je rekao da je juče, zahvaljujući razotrkivanju plana Bačulova, izbegnuta poprast Srbije i ubistvo predsednika Vučića.

"Građani Srbije trebaju da znaju da je juče izbegnuta propast Srbije i ubistvo Aleksandra Vučića. Mislim i na političko ubistvo. Koji njemu život preostaje posle toga da ste ga juče proglasite juče da je ubica? Koji život preostaje njegovoj deci? To je čovek koji toliko uradio za tu Srbiju", rekao je Lončar.

Istakao je da bi predsednik Vučić, u slučaju da je uspeo plan da Bačulov doživi trovanje, bio osuđen bez prava da išta kaže da se Bačulov plan realizovao.

"Žao mi je što većina ljudi u Srbiji nije svesna da je postojao scenario koji je bio organizovan. Imali su spremnu propagandu. Odgovorni ljudi u Srbiji koji vode vlast ne bi se ništa pitali kada bi se pokrenula ta mašinera posle toga što bi se desilo sa tim Bačulovim. Ovo večeras je reakcija na taj propali plan", rekao je Lončar.

Dodao je da Bačulov treba da "uzme sliku Aleksandra Vučića, da je urami i da kaže da je zahvaljujući njem živ.

Autor: Pink.rs