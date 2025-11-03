VELIKI DAN ZA NAŠE DVE ZEMLJE Ana Brnabić dočekala prvi direktan let iz Astane za Beograd (FOTO)

Ambasada Kazahstana u Srbiji najavila je za danas, 3. novembar, zvaničnu konferenciju za novinare povodom otvaranja direktnog leta između prestonica dve zemlje - Astane i Beograda.

"Dobrodošli u Srbiju. Upravo sam razgovarala sa našim predsednikom, veoma je srećan", izjavila je predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić tokom razgovora sa pomoćnikom ministra saobraćaja Kazahstana Talgatom Lastaevim.

"Kada pogledate koliko brzo smo uradili ovaj posao to je impresivno i želim da se zahvalim našim prijateljima iz Kazahstana na to me što su ovako naporno radili na ovom važnom projektu. Podsetiću da su u septembru 2024. krenuli razgovori oko uvođenja direktne avio linije, u novembru je predsednik Kazahstana bio kod nas u poseti i tad su naša dva predsednika razgovarali i obećali da će biti uvedena linija. U maju su imali sastanak u Moskvi i tad je predsednik Vučić rekao da će linija biti uvedena. Evo danas, 3. novembra i to obećanje je ispunjeno", rekla je.

"Veliki dan za naše dve zemlje i veliki uspeh za naša dva predsednika", dodala je.

"Časti mi je što sam ovde. Ovo su nove prilike turistima, putnicima i biznismenima da budu blizu centralne Azije i Evrope. Verujem da će ljudi postati bliži. Naši ljudi će doći na Ekspo", rekao je Talgat Lastaev.

"Imamo velike planove i ovo je fantastčan korak. Ogromni potencijali, izuzetno napredna zemlja sa ogromnim potencijalima i sada se na još jedan način otvara za Srbiju. Očekujemo dosta invenstitora i turista", rekla je.

"Mnogo smo učilu od Astane i ja očekujem da će Ekspo 2027 imati sličan razvoj na našu ekonomiju kao i u Kazahstanu 2017. godine".

O protestima je rekla:

"Želim da najoštrije osudim nasilje i da ažem da smo ponovo mogli da vidimo lice dve Srbije. Pružena je ruka ponovo jutros za dijalog. Potrebno nam je a idemo dalje, da gradimo Srbiju. Večeras vidite dva lica Srbije,jedno koje i dalje otvara vrata prema svetu, ekonomska i nove prilike, destinacije, bori se i dan i noć, i onda imate drugo lice Srbije koje kidiše na jude, samo zato što se ne slažu sa njima, zaista apelujem da nasilje i teror nad ljudiman koji misle drugačije da prestane".

"Idite razgvarajte o izborima, samo nemojte da izbegavate dijalog. A što se tiče ljudi u Pionirskom parku oni nisu išli nikoga da napadnu. Nasilje neće pobediti u Srbiji", dodala je.



Autor: Jovana Nerić