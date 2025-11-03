AKTUELNO

Politika

OVO SU SCENE SA BLOKADERSKOG OKUPLJANJA ISPRED SKUPŠTINE: Jedan prizor dominira, svi su videli šta oni zapravo rade (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug /VLADIMIR ŠPORČIĆ ||

Blokaderi su juče pravili najstrašnije moguće nasilje u centru Beograda, ali jedna posebna scena je praktično dominirala na ovom blokaderskom okupljanu.

Blokaderi dok pričaju da navodno "žale" za žrtvama pada nadstrešnice u Novom Sadu ne odvajaju se od alkohola čime sebi praktično priređuju žurku na otvorenom prostoru.

Naime, upravo scene konstantnog ispijanja alkohola dominirale su na blokaderskom okupljanju nakon kojeg je usledilo jezivo nasilje, ali i sramno ponašanje koje je zgrozilo javnost.

Gorenavedene scene koje ispred Narodne skupštine u centru Beograda možete pogledati u narednim snimcima:

Podsetimo, blokaderi su juče pravili najstrašnije moguće nasilje u centru Beograda.

Oni su gađali flašama i topovskim udarima, bacali su baklje na policiju. Tom prilikom, kako je MUP saopštio, povređen je policajac.

Autor: Pink.rs

#Alkohol

#blokaderi

#centar beograda

