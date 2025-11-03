AKTUELNO

Politika

'EMPATIJA NIJE NASILJE'! Nenad Stevandić o aktuelnoj situaciji u Srbiji

Izvor: Novosti, Foto: TV Pink Printscreen ||

"Empatija nije nasilje. To je saosećanje, a ne političko pumpanje. Odgovornost utvrđuju sudovi, a ne ulica, pucanje u nevine ljude i divljanje".

- Žao mi je što mediji pa čak i neki iz Republike Srpske nisu uvideli tu razliku - poručuje dr Nenad Stevandić, predsednik Narodne skupštine Republike Srpske, na pitanje "Novosti" šta misli o aktuelnoj situaciji u Srbiji i njenim refleksijama na Republiku Srpsku.

- Posebno mi je žao što studente u Banjaluci pod geslom solidarnosti uvlače u blokadersku priču. Čuvanje države bez koje bi potpuno nestali kao narod uz dobre međusobne odnose najvažniji je posao Srpske i Srbije. Zato mi iz Republike Srpske moramo prepoznati kritične trenutke i delovati mudro ali i odlučno. Neznanje ne opravdava, a gde vlada jedinstvo tu stanuje Bog - poručio je Stevandić.

