'ŽELIMO DA DAMO SVOJ DOPRINOS' Srećko Spasić pristupio Srpskoj listi: Politička porodica koja okuplja srpski narod na Kosovu i Metohiji (FOTO)

Obaveštavamo javnost da su Srpskoj listi danas pristupili Srećko Spasić iz Klokota sa svim članovima i odbornicima Građanske inicijative Srpska narodna sloga. Tom prilikom gospodin Spasić i svi članovi istakli su da bezrezervno veruju predsedniku Aleksandru Vučiću i institucijama naša države Srbije.

“U ime dosadašnje GI Srpska narodna sloga želimo da damo svoj doprinos srpskom jedinstvu i da sa svim svojim resursima pristupamo Srpskoj listi koja je politička porodica koja okuplja srpski narod na Kosovu i Metohiji. Ujedno, ja Srećko Spasić želim da obavestim javnost i sve građane opštine Klokot da se povlačim iz izborne trke i neću učestvovati u drugom krugu izbora za gradonačelnika opšine Klokot koji se održava 9. novembra, a svu svoju snagu i energiju, zajedno sa dosadašnjim članovima Srpske narodne sloge, a sada članovima Srpske liste, uložiti u pobedu Srpske liste pod rednim brojem 170 na ovim lokalnim izborima, kao i na svim budućim izborima na ovim prostorima. U to ime, drugi krug lokalnih izbora biće početak mog i našeg iskrenog zalaganja za jedinstvo i buduće pobede srpskog naroda odnosno Srpske liste kako na teritoriji opštine Klokot tako i na teritoriji Kosova i Metohije.”

Srpska lista pozdravlja ovaj gest kao dokaz zrelosti i odgovornosti, i poziva sve naše sunarodnike da slede ovaj primer i u nedelju 9. novembra glasaju za Srpsku listu pod rednim brojem 170 i pokažu da samo sloga, sabornost i zajednički rad mogu garantovati bolju budućnost za naš narod na Kosovu i Metohiji.

Autor: Jovana Nerić