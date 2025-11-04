AKTUELNO

Politika

Siniša Mali: Nastavljamo da se bavimo velikim projektima koji menjaju Srbiju! (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug /ANA PAUNKOVIĆ ||

Ministar finansija Siniša Mali sastao se danas sa generalnim direktorom Japanske agencije za međunarodnu saradnju (JICA) za Bliski istok i Evropu, Tojamom Keiom.

- Nastavljamo da se bavimo velikim projektima koji menjaju Srbiju!- piše u objavi.

- Danas sam se sastao sa generalnim direktorom Japanske agencije za međunarodnu saradnju (JICA) za Bliski istok i Evropu, Tojamom Keiom, sa kojim sam razgovarao o mogućnostima finansiranja izgradnje reverzibilne hidro-elektrane “Bistrica”- napisao je Siniša Mali na svom instagram nalogu.

- JICA je zainteresovana da bude partner Srbiji u našim strateškim planovima da povećamo ulaganja u obnovljive izvore energije jer je energetska stabilnost jedan od naših prioriteta- piše u objavi.

- Nedavnom posetom predsednika Aleksandra Vučića Japanu potvrđene su snažne veze dve zemlje, a kroz ovakve važne projekte one će dodatno jačati- piše u objavi.

- Keiu sam predstavio sve važne makroekeonomske parametre Srbije i aktivne projekte kojima se pripremamo za 2027. godinu, kada će Beograd, kao domaćin Međunarodne specijalizovane izložbe Expo, biti centar sveta, uz poruku da smo otvoreni za saradnju, da je Srbija kredibilan partner i da cenimo posvećenost JICA-e i želju da ulažu u Srbiju- napisao je ministar.

Autor: Jovana Nerić

#JICA

#Japan

#Siniša Mali

POVEZANE VESTI

Politika

'POSVEĆENI SMO PROCESU PRISTUPANJA EU I PLANU RASTA EU ZA ZAPADNI BALKAN' Siniša Mali na sastanku sa Kopmanom (FOTO)

Politika

SINIŠA MALI: EXPO 2027 je naša najveća razvojna šansa, 2028. kreće novi investicioni ciklus

Politika

SINIŠA MALI SA RIČARDOM GRENELOM: Uvek je lepo videti starog prijatelja, nastavljamo da radimo zajedno (VIDEO)

Politika

'RAZGOVARALI SMO O ZAJEDNIČKIM PROJEKTIMA I DALJOJ SARADNJI' Ministar Mali posle sastanka sa Sijartom: Zahvalio sam na potvrđenom učešću Mađarske na E

Politika

Mali: Srbija je izgradila kredibilitet ispunjavanjem obećanja, od velike nam je važnosti podrška međunarodnih finansijskih institucija

Politika

'OVO JE TERORISTIČKI NAPAD' Siniša Mali: Pucanj blokadera u običnog čoveka nam je oštra opomena da se protiv nasilja moramo boriti snažnije (FOTO)