Karadžić poručio Rakočeviću: Branimo svetinju – porodicu!

Nekadašnji košarkaš Igor Rakočević izazvao je burne reakcije objavom u kojoj, bez jasnog povoda i konkretnih činjenica, optužuje neimenovane aktere za „ruganje ožalošćenoj majci“.

Njegovu objavu mnogi su ocenili kao neosnovanu, preteranu i krajnje neukusnu.

Na ovaj ispad reagovao je Goran Karadžić, član SNS-a i bivši proslavljeni košarkaš, koji je poručio da se saoseća sa svim roditeljima koji su izgubili decu, ali je jasno stavio do znanja da Rakočevićeva kritika ne stoji.

„Rakac, potpuno si u pravu za svaku osobu, naravno i prevashodno za sve MAJKE koje su izgubile svoje najmilije!!! Ali i siguran sam da saosećaš, takođe i sa svima nama koji BRANIMO sve ono što je svakom normalnom čoveku SVETINJA = PORODICU!!!“, napisao je Karadžić.

U nastavku objave, Karadžić je stao u odbranu državnog vrha, ističući:

„A mi i jesmo svi jedna SRPSKA PORODICA, VOĐENA SRPSKIM DOMAĆINOM, SVETSKIM DRŽAVNIKOM, A VELIKOM SREĆOM PO SVE SRBE I NAŠIM PREDSEDNIKOM!!!“

Karadžić je na kraju uputio i poruku opozicionim aktivistima, poznatim po blokadama i destruktivnoj retorici.

„P.S. BLOKADERČIĆI – UVEK SE PITAJTE ŠTA PIŠETE, RADITE I IZGOVARATE vi, PA ONDA UPIRITE ŠTROKAVIM RUKAMA I POGANIM JEZICIMA U NAS = PONOSNE ĆACIJE!!!“

Jasno je da je Karadžić odgovorio ne samo kao bivši sportista, već i kao čovek koji ne pristaje da se vređaju oni koji veruju u porodicu, državu i red.