ARNO GUJON ODGOVORIO DANASU: Francuska televizija Arte ne gazi Vučića, već Srbiju tri decenije

Arno Gujon reagovao je na tekst portala Danas u kom se tvrdi da je "najpopularnija francuska televizija skoro pola sata ‘gazila’ Vučića", govoreći o protestima.

U svom odgovoru Gujon je naveo da televizija Arte nije najgledanija u Francuskoj, ali da to medijima kao što je Danas nije važno.

Istakao je da je ključni problem u dugogodišnjem uticaju Bernar-Anrija Levija, jednog od najvećih srbomrzaca.

- Televizija "Arte" je daleko od najgledanije u Francuskoj ali to je zaista manje važno. Ono što je važno je da je jedan od najvećih srbomrzaca Bernar-Anri Levi predsednik Nadzornog odbora ove televizije od 1993. godine. Ova uloga mu omogućava da vrši strateški uticaj na francusko-nemački kanal Arte, posebno u vezi sa imenovanjima rukovodilaca i uređivačkim orijentacijama. Više puta je ponovo postavljan, uključujući i nedavno 2024. godine, kada je zbog njega izmenjen statut Arte Frans u kojem je pomerena starosna granica od 70 godina.

Protiv Bernara Anrija Levija je u februaru 2025. godine otvorena preliminarna istraga zbog korupcije. Ovaj sudski postupak odnosi se na sumnje na sukob interesa u vezi sa subvencijama koje je Arte Frans dodelio njegovim dokumentarnim produkcijama, u ukupnom iznosu procenjenom na 750.000 evra između 2011. i 2022. godine. Arte je takođe podržao i druge starije projekte Bernara Anrija Levija, poput antisrpskog propagandnog filma Bosna iz 1994. godine.

Dakle, u pravu ste da ova televizija "gazi", ali GAZI SRBIJU i to već tri decenije. - napisao je Gujon u svom tvitu.

Autor: Dalibor Stankov

