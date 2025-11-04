KO ŠTITI KOGA? Glavni tužilac pod lupom zbog veza sa Bojovićem i Miloševićem – istraga o nadstrešnici stoji već godinu dana

Specijalno tužilaštvo za organizovani kriminal već četiri meseca ne daje adekvatan odgovor na pitanja medija o mogućim vezama glavnog tužioca Mladena Nenadića sa Nebojšom Bojovićem i Milutinom Miloševićem – dvojicom aktera koji su garantovali bezbednost nadstrešnice u Novom Sadu, a koja se srušila i usmrtila 16 osoba, dok je jedna osoba teško povređena.

Uprkos fotografiji Nenadića u društvu pomenutih ljudi, oni su u potpunosti izuzeti iz istrage. Na pitanja novinara, TOK je odgovorio da su takvi upiti „pritisak na tužilaštvo“.

Istovremeno, nakon što je predsednik Srbije Aleksandar Vučić u emisiji „Ćirilica“ kritikovao rad tužilaca u predmetu „Generalštab“, TOK je izdao saopštenje u kojem je predsednika optužio za „prekoračenje ovlašćenja“ i „nedozvoljeni uticaj na rad tužilaštva“.

Pravni stručnjaci ocenjuju da je ovakvo saopštenje licemerno, jer upravo Nenadić, kako tvrde, već godinu dana opstruiše istragu o padu nadstrešnice, manipuliše informacijama i postupa po instrukcijama republičke javne tužiteljke Zagorke Dolovac.

Mediji podsećaju da su brojne istrage pod Nenadićevim vođstvom završavale u fioci – od afere „EPS“, preko slučaja Belivuk, pa do drugih procesa koji nikada nisu dobili epilog. Čak i hapšenje kriminalne grupe Veljka Belivuka, koje mu se pripisuje kao najveći uspeh, prema tvrdnjama izvora, rezultat je pritiska Evropske unije nakon dostavljanja „Sky“ komunikacija, a ne rada TOK-a.

Najbolji primer odugovlačenja je upravo slučaj „EPS“. Iako je reč o jednoj od najvećih afera u zemlji, TOK se gotovo dve godine proglašavao nenadležnim. Tek nakon što je Više javno tužilaštvo privelo Milorada Grčića i Aleksandra Papića, predmet je prebačen Nenadiću – od kada je praktično nestao iz javnosti.

Uprkos ovakvom bilansu, deo medija Nenadića i dalje predstavlja kao „heroja nezavisnog pravosuđa“, posebno nakon hapšenja bivših ministara Tomislava Momirovića i Gorana Vesića, za koja je i sam predsednik Vučić rekao da su sprovedena po nalogu iz Brisela.

Sličan narativ koristi se i u slučaju „Generalštab“, što pravni analitičari vide kao politički pritisak na Srbiju, a ne kao brigu za istorijsko nasleđe.

Autor: Dalibor Stankov