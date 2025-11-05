'KADA ONI NE ŽELE NASILJE, NASILJA I NE BUDE' Žarki Mićin o 1. novembru: Meni je drago da je taj dan protekao mirno u Novom Sadu, ali smo videli šta se desilo kad im plan nije uspeo (VIDEO)

Prvi novembar prošao je mirno u organizavciji onih koji su odali počast žrtvama. Nije bilo nasilja, većina građana je bila protiv nasilja, ali su nasilje proizveli drugog novembra.

Kao što je već poznato, Miša Bačulov hteo je da se otruje kako bi za to okrivio predsednika Srbije Aleksandra Vučić, pa da se tako nešto desilo kako bi iko mogao da dokaže da on nije kriv .

- To bi bila iskra koja bi napravila ogroman problem. Ja sam bio preneražen kada sam video šta je Miša Bačulov planirao. Prosto je neverovatno da je tako nešto mogao da ima u svojoj glavi i da li je on to sam smislio to je veliko pitanje. To je filmski isplanirano- rekao je gradonačelnik Novog Sada Žarko Mićin gostujući u Novom jutru na televiziji Pink.

- On je čovek koji ima tri ćerke i prosto je neverovatno da je hteo tako nešto da uradi samo da bi zapalio neku iskru daljeg haosa u sopstvenom gradu i sopstvenoj državi. Ne bih se iznenadio da je u pitanju neki veliki novac- rekao je Mićin.

- Meni je drago da je prvi novembar protekao mirno i da nije bilo nasilja u Novom Sadu, ali ono što je meni prvi novembar meni dokazao i pokazao je da ona njihova priča kako mi potajno organizujemo nasilje, da mi šaljemo neke maskirane batinaše je potpuno pala u vodu. Videli smo da kada oni ne žele nasilje, a kad govorim oni ne mislim na većinu građana koja je taj dan bila da oda poštu, govorim o malom broju ljudi koji organizuju blokade i koji kada ne žele nasilje, onda nasilja i ne bude. A odmah sutradan smo videli kako to izgleda kada oni dođu da napadnu ljude u Pionirskom parku- rekao je Mićin.

Da oni imaju strukturu koja je organizovana u primeni nasilja videlo se kada su za malo zapalili Miloša Vučevića i ljude koji su bili u stranačkim protorijama rekao je Mićin.

- Taj dan smo imali ekipe na ulicama koji su prema rečima ljudi sa kojima sam ja razhgovarao bile u punoj taktičkoj opremi, išli su sa letvama, šipkama. Taj dan je pokazao kako kad žele da organizuju nasilje to rade- dodao je gradonačelnik Novog Sada.

On je ocenio da su u poslednje vreme sve učestaliji pozivi pojedinaca i grupa na nasilje, blokade i neovlašćene skupove, što, prema njegovim rečima, remeti javni red i mir.

- Svedoci smo da neki predstavnici opozicije povlače poteze koji mogu biti opasni po život, samo da bi izazvali nestabilnost u sopstvenoj zemlji i gradu. Takvi postupci ne smeju biti tolerisani- rekao je Mićin.

Dodao je da organizatori blokada „pravdu traže na ulici, umesto u institucijama“, čime, kako je istakao, vrše pritisak na pravosuđe i otežavaju rad sudova i tužilaštava.

- Nadam se da će svi koji učestvuju u organizovanju nelegalnih blokada i širenju netrpeljivosti prestati sa takvim delovanjem, jer polarizacija u društvu može dovesti do eskalacije nasilja. Izbori su jedini pravi put- zaključio je gradonačelnik.

Autor: Jovana Nerić