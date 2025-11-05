UŽIVO NA TV PINK I PINK.RS Gotovo 50.000 građana se okupilo u Beogradu da dočeka Srbe sa KiM! Branbić: Pokazali ste da Srbija ima budućnost

Grupa Srba sa Kosova i Metohije, koja već osmi dan pešaci od južne srpske pokrajne do Novog Sada na veliki narodni skup protiv blokada, stigla je do Beograda.

Ana Brnabić: Hvala braći sa KiM što su uvek uz Srbiju

- Hvala vam za vašu borbu zbog koje nas sve nazivaju ćacijima. Pokazali ste da Srbija ima budućnost. Želim posebno da se zahvalim našoj braći i sestrama sa KiM, onima koji su uz svoju Srbiju uvek, a posebno kad je najteže, i što su uvek uz našeg predsednika Aleksandra Vučića. I večeras ste sa nama, i hvala vam na tome - navela je Brnabić.

- Mi ćemo ovde da čuvamo mir i pozivamo na dijalog, da nećemo mržnju koja se sipa svakog dana u našo društvo. Da želimo samo našu jedistvenu, pobedničku, nezavisnu Srbiju - dodala je ona.

Milovanović: Predsednik Vučić uvek uz nas

Od Srba sa KiM obratio se Žarko Milovanović iz Kosovske Mitrovice.

Krenuli smo na dug put da podržimo našeg predsednika i državu. Predsednik Vučić je uvek bio uz nas. Ovime želimo da pokažemo da smo za mir i slogu

Prvi je za govornicu izašao student Miloš Pavlović.

- Draga braćo i sestre, želim da vas pozdravim sve iz dubina srca i dam iskrenu podršku našem narodu sa KiM, našim junacima, koji su se odvažili da prepešače nekoliko stotina kilometara da pokažu ljubav prema otadžbini i solidarnost sa narodom. Mi smo uz njih i uvek ćemo biti - rekao je Pavlović.

Srbi sa KiM stigli ispred Skupštine

Srbi sa KiM stigli su na plato ispred Skupštine gde ih je dočekalo skoro 50.000 građana.

Dočekani su sa pogačom i solju. Orlilo se: "Srbija, Srbija"...

"Novo iskustvo, jaka grupa, drugari, držali smo se kao kolektiv. Kad je za našu zemlju i našeg predsednika, ništa nam nije teško", rekao je jedan od Srba sa KiM neposredno pre dolaska pred Skupštinu.

Ministar zdravlja Zlatibor Lončar se pridružio građanima koji idu ulicom Kneza Miloša sa Srbima koji dočekuju svoje sunarodnike sa KiM.

- Oni vraćaju veru da može da bude bolje. Kada vidite ove ljude, koji hodaju u papučama, oni vam vraćaju veruju da ništa nije uzaludno, da nema izbora, da moramo da nastavimo da se borimo za Srbiju - rekao je Lončar.

Direktor Kancelarije za KiM Petar Petković je istakao da su jedninstvo i sloga ključ razvoja i napretka jednog naroda.

Kako je rekao, to se na primeru Kosova i Metohije jasno vidi.

- Neki bi želeli da nas podele, da naprave razdor. Mi smo jedan narod i želimo da pokažemo da je država iznad svega - istakao je Petković.

Balać: Poruke zajedništva

Student Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu Vladimir Balać izjavio je da očekuje da će sa današnjeg dočeka Srba sa Kosova i Metohije ispred Skupštine Srbije biti poslate poruke zajedništva, mira, ljubavi i tolerancije.

"Siguran sam da će se poslati poruke zajedništva i poruka da se oni neće predati, kao i to, da šta god da se dešava, oni će nastaviti da vole i da cene i poštuju svoju državu kao i predsednika Republike Aleksandra Vučića", rekao je on.

Hiljade ljudi ispred Skupštine

Ogroman broj ljudi okupio se ispred Skupštine Srbije gde sa nestrpljenjem očekuje dolazak heroja sa Kosmeta.

Istovremeno veliki broj građana okupio se ispred Muzeja Jugoslavije kako bi se susreo sa Srbima sa KiM i pružila im podršku.

Sa njima je i lider Srpske napredne stranke Miloš Vučević koji je istakao da ovo nije borba za neku političku stranku i za neke političke poene, te da je bilo dosta podela.

Vučević je za Pink rekao da su se danas u Beogradu okupili ljudi kako bi poželeli dobrodošlicu Srbima sa KiM i zahvalili im na tome što istrajavaju čuvajući srpsko ime i prezime i srpsku državu u južnoj pokrajini.

"Mislim da je njihova ključna poruka, a oni će to reći mnogo bolje od mene, da ne ugrozimo državu, jer ako ugrozimo Srbiju i svađamo se, delimo se, sukobljavamo se, rušimo snagu naše otadžbine, a njihova pozicija na Kosovu i Metohiji je daleko, daleko teža, da ne kažem, gotovo nemoguća", kazao je Vučević.

Kako je rekao, zato su se Srbi sa Kosova i Metohije i uputili na ovaj marš kako bi apelovali na sve građane Srbije, ne na jednu opciju, političku ili stranku, kako god, nego na sve, i na blokadere i antiblokadere, da se svi uozbiljimo i da ne dozvolimo da bude ugrožena država, bez obzira na različite stavove i različite poglede i različite politike", kazao je Vučević.Prema njegovim rečima, kada bude video Srbe sa Kosova i Metohije i kada bude u prilici da im se obrati, izviniće im se za neodgovorne izjave na koje su nailazili tokom puta.

Bivša podpredsednica Vlade Zorana Mihajlović se zahvalila građanima koji su izašli da dočekaju Srbe sa KiM.

- Oni znaju mnogo bolje od svih nas u centralnoj Srbiji da ih Vučićeva politika čuva. Treba da sačuvamo mir i da napredujemo - rekla je Mihjlović.

Direktor Srpskog telegafa Saša Milovanović kaže da mu je kao patrioti važno što su Srbi sa KiM ovako lepo dočekani jer se time šalje važna poruka.

- Lepo je videti da postoji većinska Srbija koja će dočekti Srba sa KiM - naveo je Milovanović.

