UŽIVO NA TV PINK I PINK.RS Gotovo 50.000 građana se okupilo u Beogradu da dočeka Srbe sa KiM! Branbić: Pokazali ste da Srbija ima budućnost

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/Miloš Milivojević, Tanjug/Amir Hamzagić ||

Grupa Srba sa Kosova i Metohije, koja već osmi dan pešaci od južne srpske pokrajne do Novog Sada na veliki narodni skup protiv blokada, stigla je do Beograda.

Ana Brnabić: Hvala braći sa KiM što su uvek uz Srbiju

- Hvala vam za vašu borbu zbog koje nas sve nazivaju ćacijima. Pokazali ste da Srbija ima budućnost. Želim posebno da se zahvalim našoj braći i sestrama sa KiM, onima koji su uz svoju Srbiju uvek, a posebno kad je najteže, i što su uvek uz našeg predsednika Aleksandra Vučića. I večeras ste sa nama, i hvala vam na tome - navela je Brnabić.

- Mi ćemo ovde da čuvamo mir i pozivamo na dijalog, da nećemo mržnju koja se sipa svakog dana u našo društvo. Da želimo samo našu jedistvenu, pobedničku, nezavisnu Srbiju - dodala je ona.

Milovanović: Predsednik Vučić uvek uz nas

Od Srba sa KiM obratio se Žarko Milovanović iz Kosovske Mitrovice.

Krenuli smo na dug put da podržimo našeg predsednika i državu. Predsednik Vučić je uvek bio uz nas. Ovime želimo da pokažemo da smo za mir i slogu

Prvi je za govornicu izašao student Miloš Pavlović.

- Draga braćo i sestre, želim da vas pozdravim sve iz dubina srca i dam iskrenu podršku našem narodu sa KiM, našim junacima, koji su se odvažili da prepešače nekoliko stotina kilometara da pokažu ljubav prema otadžbini i solidarnost sa narodom. Mi smo uz njih i uvek ćemo biti - rekao je Pavlović.

Srbi sa KiM stigli ispred Skupštine

Srbi sa KiM stigli su na plato ispred Skupštine gde ih je dočekalo skoro 50.000 građana.

Dočekani su sa pogačom i solju. Orlilo se: "Srbija, Srbija"...

Foto: TV Pink Printscreen

"Novo iskustvo, jaka grupa, drugari, držali smo se kao kolektiv. Kad je za našu zemlju i našeg predsednika, ništa nam nije teško", rekao je jedan od Srba sa KiM neposredno pre dolaska pred Skupštinu.

Video: privatna arhiva

Foto: TV Pink Printscreen

Ministar zdravlja Zlatibor Lončar se pridružio građanima koji idu ulicom Kneza Miloša sa Srbima koji dočekuju svoje sunarodnike sa KiM.

Foto: TV Pink Printscreen

- Oni vraćaju veru da može da bude bolje. Kada vidite ove ljude, koji hodaju u papučama, oni vam vraćaju veruju da ništa nije uzaludno, da nema izbora, da moramo da nastavimo da se borimo za Srbiju - rekao je Lončar.

Direktor Kancelarije za KiM Petar Petković je istakao da su jedninstvo i sloga ključ razvoja i napretka jednog naroda.

Foto: TV Pink Printscreen

Kako je rekao, to se na primeru Kosova i Metohije jasno vidi.

- Neki bi želeli da nas podele, da naprave razdor. Mi smo jedan narod i želimo da pokažemo da je država iznad svega - istakao je Petković.

Foto: Tanjug/Amir Hamzagić

Balać: Poruke zajedništva

Student Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu Vladimir Balać izjavio je da očekuje da će sa današnjeg dočeka Srba sa Kosova i Metohije ispred Skupštine Srbije biti poslate poruke zajedništva, mira, ljubavi i tolerancije.

Foto: Tanjug/Miloš Milivojević

"Siguran sam da će se poslati poruke zajedništva i poruka da se oni neće predati, kao i to, da šta god da se dešava, oni će nastaviti da vole i da cene i poštuju svoju državu kao i predsednika Republike Aleksandra Vučića", rekao je on.

Hiljade ljudi ispred Skupštine

Ogroman broj ljudi okupio se ispred Skupštine Srbije gde sa nestrpljenjem očekuje dolazak heroja sa Kosmeta.

Foto: Tanjug/Amir Hamzagić

Istovremeno veliki broj građana okupio se ispred Muzeja Jugoslavije kako bi se susreo sa Srbima sa KiM i pružila im podršku.

Foto: Tanjug/Amir Hamzagić

Video: privatna arhiva

Sa njima je i lider Srpske napredne stranke Miloš Vučević koji je istakao da ovo nije borba za neku političku stranku i za neke političke poene, te da je bilo dosta podela.

Foto: Tanjug/Vladimir Sporčić

Vučević je za Pink rekao da su se danas u Beogradu okupili ljudi kako bi poželeli dobrodošlicu Srbima sa KiM i zahvalili im na tome što istrajavaju čuvajući srpsko ime i prezime i srpsku državu u južnoj pokrajini.

Foto: TV Pink Printscreen

"Mislim da je njihova ključna poruka, a oni će to reći mnogo bolje od mene, da ne ugrozimo državu, jer ako ugrozimo Srbiju i svađamo se, delimo se, sukobljavamo se, rušimo snagu naše otadžbine, a njihova pozicija na Kosovu i Metohiji je daleko, daleko teža, da ne kažem, gotovo nemoguća", kazao je Vučević.

Kako je rekao, zato su se Srbi sa Kosova i Metohije i uputili na ovaj marš kako bi apelovali na sve građane Srbije, ne na jednu opciju, političku ili stranku, kako god, nego na sve, i na blokadere i antiblokadere, da se svi uozbiljimo i da ne dozvolimo da bude ugrožena država, bez obzira na različite stavove i različite poglede i različite politike", kazao je Vučević.Prema njegovim rečima, kada bude video Srbe sa Kosova i Metohije i kada bude u prilici da im se obrati, izviniće im se za neodgovorne izjave na koje su nailazili tokom puta.

Foto: Tanjug/Amir Hamzagić, Vladimir Sporčić

Bivša podpredsednica Vlade Zorana Mihajlović se zahvalila građanima koji su izašli da dočekaju Srbe sa KiM.

Foto: TV Pink Printscreen

- Oni znaju mnogo bolje od svih nas u centralnoj Srbiji da ih Vučićeva politika čuva. Treba da sačuvamo mir i da napredujemo - rekla je Mihjlović.

Direktor Srpskog telegafa Saša Milovanović kaže da mu je kao patrioti važno što su Srbi sa KiM ovako lepo dočekani jer se time šalje važna poruka.

- Lepo je videti da postoji većinska Srbija koja će dočekti Srba sa KiM - naveo je Milovanović.

Autor: S.M.

