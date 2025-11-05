AKTUELNO

Politika

DAN ŽALOSTI SUTRA U BIH Zbog tragedije u Domu za stare u Tuzli: 12 osoba stradalo, 35 povređeno

Izvor: Avaz, Foto: Tanjug AP ||

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine večeras je na hitnoj sednici donela Odluku o proglašenju 6. novembra 2025. godine Danom žalosti u Federaciji BiH.

Odlukom se 6. novembar 2025. godine proglašava Danom žalosti u Federaciji Bosne i Hercegovine zbog tragičnog događaja i stradanja štićenika u Domu penzionera u Tuzli.

Podsećamo, sinoć je došlo do požara u Domu za stare u Tuzli, a prema poslednjim informacijama, crni bilans je 12 poginulih, dok je 35 osoba povređeno, a među njima i vatrogasci i policajci.

Foto: Tanjug AP

Kako se obeležava Dan žalosti

Dan žalosti se obežava obaveznim isticanjem zastave Bosne i Hercegovine na pola koplja, odnosno jarbola, na zgradama zakonodavnih, izvršnih i sudskih organa vlasti, javnih ustanova, institucija i drugih pravnih lica na području Federacije BiH.

Na Dan žalosti ne mogu se održavati programi kulturno-zabavnog karaktera na javnim mestima u Federaciji Bosne i Hercegovine, a medijske kuće na teritoriji Federacije BiH su dužne uskladiti i prilagoditi svoje programske sadržaje Danu žalosti.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviće se u Službenim novinama Federacije BiH.

Autor: S.M.

#BiH

#Povređeni

#Tragedija

#Tuzla

#dom za stare

POVEZANE VESTI

Domaći

ZVANIČNA ODLUKA VLADE BIH: U ponedeljak Dan žalosti zbog smrti Halida Bešlića

Region

SUTRA DAN ŽALOSTI U CELOJ BiH: Zastave na pola koplja zbog katastrofalnih poplava koje su opustošile sve

Društvo

U SRBIJI JE DANAS DAN ŽALOSTI ZBOG TRAGEDIJE NA CETINJU - Zastave na pola koplja!

Društvo

SUTRA DAN ŽALOSTI! Vlada Srbije donela odluku povodom godišnjice tragedije u Novom Sadu

Društvo

DAN ŽALOSTI U SRBIJI POVODOM TRAGEDIJE U NOVOM SADU: Godinu dana od pada nastrešnice na Železničkoj stanici

Društvo

ZASTAVE NA POLA KOPLJA U Srbiji je danas Dan žalosti zbog tragedije u Severnoj Makedoniji: Ovo su pravila ponašanja, a kazne su paprene