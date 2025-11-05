DAN ŽALOSTI SUTRA U BIH Zbog tragedije u Domu za stare u Tuzli: 12 osoba stradalo, 35 povređeno

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine večeras je na hitnoj sednici donela Odluku o proglašenju 6. novembra 2025. godine Danom žalosti u Federaciji BiH.

Odlukom se 6. novembar 2025. godine proglašava Danom žalosti u Federaciji Bosne i Hercegovine zbog tragičnog događaja i stradanja štićenika u Domu penzionera u Tuzli.

Podsećamo, sinoć je došlo do požara u Domu za stare u Tuzli, a prema poslednjim informacijama, crni bilans je 12 poginulih, dok je 35 osoba povređeno, a među njima i vatrogasci i policajci.

Kako se obeležava Dan žalosti

Dan žalosti se obežava obaveznim isticanjem zastave Bosne i Hercegovine na pola koplja, odnosno jarbola, na zgradama zakonodavnih, izvršnih i sudskih organa vlasti, javnih ustanova, institucija i drugih pravnih lica na području Federacije BiH.

Na Dan žalosti ne mogu se održavati programi kulturno-zabavnog karaktera na javnim mestima u Federaciji Bosne i Hercegovine, a medijske kuće na teritoriji Federacije BiH su dužne uskladiti i prilagoditi svoje programske sadržaje Danu žalosti.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviće se u Službenim novinama Federacije BiH.

