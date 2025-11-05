Siniša Mali: Ne stidimo se ni srpskih pesama, ni Srbije – ponosni smo na svoje junake!

Ministar finansija Siniša Mali oglasio se na svom Instagram profilu povodom svečanog dočeka grupe Srba koji su pešačili 250 kilometara od Kosova i Metohije do Novog Sada, kako bi prisustvovali velikom narodnom skupu.

U objavi koju je podelio uz video snimak sa dočeka, Mali je istakao da pesme koje su se mogle čuti, poput “Vidovdan” i “Tamo daleko”, nisu tu da bilo koga uvrede, već da izraze poštovanje prema srpskoj tradiciji, istoriji i herojima koji su dali sve za svoju zemlju.

“Zašto blokaderima večeras smetaju pesme koje slave srpsku tradiciju, istoriju i Kosovo i Metohiju? Pesme kao što su ‘Vidovdan’ i ‘Tamo daleko’ su deo identiteta našeg naroda. Ne pevamo ih da bismo nekoga uvredili, već da bismo pokazali poštovanje prema onima koji su dali sve za Srbiju,” napisao je Mali.

Dodao je da se pesme pevaju dok se dočekuje narod koji je pešačio iz južne srpske pokrajine, naglašavajući da niko ne može da zabrani izražavanje nacionalnog identiteta.

“Mi se ne stidimo ni srpskih pesama, a ni Srbije, već smo na nju ponosni! Živela Srbija!” zaključio je ministar.

Njegova objava izazvala je brojne reakcije na društvenim mrežama, a video sa dočeka ubrzano se deli među korisnicima.

Autor: Dalibor Stankov