Javni servis Srbije pokrenuo disciplinski postupak zbog povrede radne obaveze urednika noćnih vesti Ivana Plavšića

Javni servis Srbije pokrenuo je disciplinski postupak zbog povrede radne obaveze urednika noćnih vesti Ivana Plavšića, navodi se danas na sajtu ove medijske kuće.

Zaposleni je 4. novembra u večernjim satima, predstavljajući se kao novinar Javnog servisa Srbije, vređao građane okupljene na platou ispred Narodne skupštine, izgovarajući niz uvredljivih i šokantnih reči:

"Da Bog da im pocrkala deca, imali rak svi u kući, svi do jednoga, stoko, stoko neprosvećena, đubrad jedna, bićete razvlačeni."

Javni servis Srbije poručio je da oštro osuđuje i smatra nedopustivim ovakvo istupanje bilo kog zaposlenog, naglašavajući da takvo ponašanje nije u skladu sa profesionalnim i etičkim standardima koje ova institucija zastupa.

Dalji koraci u disciplinskom postupku biće sprovedeni u skladu sa internim pravilnicima i zakonskim propisima.

Autor: Dalibor Stankov