AKTUELNO

Politika

Javni servis Srbije pokrenuo disciplinski postupak zbog povrede radne obaveze urednika noćnih vesti Ivana Plavšića

Izvor: Pink.rs/Blic, Foto: Tanjug /MILOŠ MILIVOJEVIĆ ||

Javni servis Srbije pokrenuo je disciplinski postupak zbog povrede radne obaveze urednika noćnih vesti Ivana Plavšića, navodi se danas na sajtu ove medijske kuće.

Zaposleni je 4. novembra u večernjim satima, predstavljajući se kao novinar Javnog servisa Srbije, vređao građane okupljene na platou ispred Narodne skupštine, izgovarajući niz uvredljivih i šokantnih reči:

"Da Bog da im pocrkala deca, imali rak svi u kući, svi do jednoga, stoko, stoko neprosvećena, đubrad jedna, bićete razvlačeni."

Javni servis Srbije poručio je da oštro osuđuje i smatra nedopustivim ovakvo istupanje bilo kog zaposlenog, naglašavajući da takvo ponašanje nije u skladu sa profesionalnim i etičkim standardima koje ova institucija zastupa.

Dalji koraci u disciplinskom postupku biće sprovedeni u skladu sa internim pravilnicima i zakonskim propisima.

Autor: Dalibor Stankov

#Ivan Plavšić

#Javni servis Srbije

#Mediji

#Novinar

#Odgovornost

#disciplinski postupak

#etika

#incident

#javni govor

#narodna skupština

#uvrede

POVEZANE VESTI

Politika

Dačić: Protiv dvojice policijskih službenika u Lučanima pokrenut disciplinski postupak

Fudbal

'Orlovi' na tapetu UEFA – pokrenut disciplinski postupak protiv Srbije!

Fudbal

Šok iz Nemačke! UEFA pokrenula postupak protiv Srbije

Politika

JAVNI SERVIS PODNEO KRIVIČNU PRIJAVU PROTIV NN LICA ZBOG BLOKADA ZGRADA: Traže hitnu reakciju međunarodnih institucija

Društvo

OGLASIO SE ZAŠTITNIK GRAĐANA NAKON SMRTI BEBE U BOLNICI U SREMSKOJ MITROVICI! Pokrenuo postupak, ali to nije sve

Politika

Mizeran broj ljudi na protestima, a Javni servis Srbije to ne objavljuje! Piper: Krše sve novinarske standarde!