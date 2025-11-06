AKTUELNO

Politika

GRAĐANI SRBIJE KAO JEDAN SU, U MIRU, BEZ NASILJA I BLOKADA DOČEKALI BRAĆU I SESTRE SA KOSOVA I METOHIJE Mesarović: Uvek ćemo biti sabrani oko onog najsvetijeg, a to je borba za bolji život i napredak otadžbine

Izvor: Dnevnik, Foto: Printcsreen instagram ||

Potpredsednica Vlade Srbije i ministarka privrede Adrijana Mesarović izjavila je da je ponosna na građane Srbije, koji su, kao jedan, koračali za slobodan i dostojanstven život u miru, bez nasilja i blokada, i dočekali sugrađane sa Kosova i Metohije, koji već osmi dan pešače ka Novom Sadu.

-Iz daleke Kine, gde boravim u radnoj poseti, šaljem im srce i snagu. Uvek ćemo biti sabrani oko onog najsvetijeg, a to je borba za bolji život naših građana i dalji razvoj i napredak naše otadžbine. Mi nikome ne želimo zlo, ali ne damo da nam neko ruši kuću. Želimo mir! Želimo da naša Srbija nastavi da pobeđuje! Uvek ćemo de boriti za naše Kosovo u Metohiju i naš narod koji uprkos svim patanjama i pritiscima kroz koje prolazi, voli i veruje u svoju otadžbinu - napisala je naglasila je Mesarović na Instagramu.

-Pratimo politiku kontinuiteta predsednika Aleksandra Vučića, Vlade Republike Srbije i Srpske napredne stranke na čelu sa Milošem Vučevićem, jer samo tako ćemo zajedno izgraditi sigurniju i prosperitetniju Srbiju - poručila je Mesarović.

Autor: D.Bošković

#Adrijana Mesarović

#Građani Srbije

#Kosovo i Metohija

#napredak

#sestre

POVEZANE VESTI

Politika

'ŽRTVE SU SVI GRAĐANI SRBIJE KOJI NE ŽELE NASILJE I HAOS' Ministarka Mesarović: Da oni dođu na vlast zaustavili bi celu Srbiju, oni su rušitelji i to

Politika

'SRBIJA JE NAŠA KUĆA I NE DAMO JE NIKOME' Mesarović: Ujedinjeni smo od severa do juga, u borbi protiv mržnje, nasilja i blokada

Politika

FOTOGRAFIJE I SNIMCI GOVORE VIŠE OD 1.000 REČI: Reka ljudi se slila u centar Beograda da dočeka sunaronike koji pešače sa KiM za Novi Sad

Politika

'NAROD JE POSLAO JASNU PORUKU DA ŽELI ŽIVOT BEZ TERORA NASILNE MANJINE' Mesarović: Želimo da radimo, učimo i živimo u slobodnoj i mirnoj Srbiji ČUVAMO

Politika

'BLOKADERI SU GOTOVI! ZATO SU NASILNI I BESNI' Mesarović: Uložili su ogroman novac u rušenje države, ali neće uspeti da slome SIMBOL OTPORA

Politika

BLOKADERI SU POKAZALI PRAVO LICE Mesarović: Nisu to nikakvi 'protestanti' već nasilnici i rušitelji SRBIJA JE JAČA OD MRŽNJE I ZLA, POBEDIĆE