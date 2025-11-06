GRAĐANI SRBIJE KAO JEDAN SU, U MIRU, BEZ NASILJA I BLOKADA DOČEKALI BRAĆU I SESTRE SA KOSOVA I METOHIJE Mesarović: Uvek ćemo biti sabrani oko onog najsvetijeg, a to je borba za bolji život i napredak otadžbine

Potpredsednica Vlade Srbije i ministarka privrede Adrijana Mesarović izjavila je da je ponosna na građane Srbije, koji su, kao jedan, koračali za slobodan i dostojanstven život u miru, bez nasilja i blokada, i dočekali sugrađane sa Kosova i Metohije, koji već osmi dan pešače ka Novom Sadu.

-Iz daleke Kine, gde boravim u radnoj poseti, šaljem im srce i snagu. Uvek ćemo biti sabrani oko onog najsvetijeg, a to je borba za bolji život naših građana i dalji razvoj i napredak naše otadžbine. Mi nikome ne želimo zlo, ali ne damo da nam neko ruši kuću. Želimo mir! Želimo da naša Srbija nastavi da pobeđuje! Uvek ćemo de boriti za naše Kosovo u Metohiju i naš narod koji uprkos svim patanjama i pritiscima kroz koje prolazi, voli i veruje u svoju otadžbinu - napisala je naglasila je Mesarović na Instagramu.

-Pratimo politiku kontinuiteta predsednika Aleksandra Vučića, Vlade Republike Srbije i Srpske napredne stranke na čelu sa Milošem Vučevićem, jer samo tako ćemo zajedno izgraditi sigurniju i prosperitetniju Srbiju - poručila je Mesarović.

Autor: D.Bošković