SIMBOL OTPORA BLOKADAMA, JEDINO NEPOKORENO MESTO 12 MESECI! Vučević o napadima na Pionirski park: Samo on smeta, a njihove blokade su u redu?!

Izvor: Dnevnik.rs, Foto: Tanjug/Rade Prelić ||

Lider naprednjaka i savetnik predsednika Republike Miloš Vučević izjavio je gostujući na K1 televiziji da je Ćacilend jedino mesto otpora i jedino nepokoreno mesto u proteklih 12 meseci od strane blokadera.

- Ćacilend je simbol otpora blokadama, jedino nepokoreno mesto 12 meseci od strane blokadera. Baš samo to mesto, 3 ili 4 hektara, samo je tu problem, kada bi to nestalo sve bi bilo idealno. Njima je to simbol otpora njihovoj blokadi. Oni hoće da maloletnu decu izvededu na ulice da dođu do cilja. Roditelji su odgovorni za njih. Mislim da nije normalno da đaci sami odlučuju da li idu ili ne u školu. Ne vidim tu mnogo logike. Pionirski park je simbol otpora, to je mali deo koji ne mogu da blokiraju. Ima simboličko značenje, veće nego funkcionalno. Ima nadograđenu funkciju, borba da se Srbija vrati normalnom životu. Da li je Rektorat pod blokadama, da li imate fakultete koji su pod blokaderima? Znači nije sve kako treba da bude. Samo Pionirski park smeta, a sve njihove blokade su u redu, a nezakonite su. Sve su blokirali, škole, sudove, bolnice, raskrsnice. Nevladin sektor plaćen od drugih vlada. Žao mi je što nismo išli sa američkim zakonom da se vidi kako se finansiraju nevladine organizacije. Koji je interes drugih vlada da finansiraju nevladine organizacije u drugim državama. Ne mislim da sam naispravniji, možda drugi imaju bolju percepciju Srbije i njene geopolitčke pozicije - rekao je Vučević.

