Kineski tekstilni gigant 'Guan Nan' planira prvu evropsku investiciju u Srbiji

Ministarka privrede i potpredsednica Vlade Adrijana Mesarović obišla je izložbeni centar tekstilne industrije u kineskom Kećaou i najavila investicije kompanije "Guan Nan". U vlasništvu te grupacije je šest industrijskih parkova u kojima se izrađuje sve – od konca do finalnih proizvoda. Ministarka je naglasila da se u Srbiji planira izgradnja jednog ovakvog parka, za čiju je izgradnju potrebno 100 hektara zemljišta i kvalifikovana radne koju Srbija, kaže, ima.

Predsednik grupe "Guan Nan" poručuje da bi ovo bila prva njegova evropska investicija i da je Srbija povoljna zemlja za ulaganje.

Izjava Caja Šokinga

"Kao kineski državljanin osećam toplo prijateljstvo srpskog naroda. Srbija i Kina imaju odlične odnose već duži niz godina. Siguran sam da će se moja investicija uspešno razviti jer Srbija ima bescarinske sporazume sa mnogim državama i to otvara brojna tržišta za kineske investitore. Takođe, ima i Sporazum o slobodnoj trgovini sa Kinom što je nama jako važno. Naša kompanija je investirala u mnogim zemljama jugoistočne Azije, ali sada želim da prebacim investicioni fokus na Srbiju kao evropsku zemlju, posebno zbog toga što ja lično cenim prijateljstvo srpskog naroda i Vlade Srbije sa Kinom", rekao je Caj Šoking, predsednik grupe "Guan Nan".

Nakon obilaska izložbenog prostora, delegacije Srbije sastala se sa predstavnicima opštine Kećao, koja ima milion i 130 hiljada stanovnika i spada u deset najuspešnijih okruga u Kini.

Gradonačelnik Kećaoa predstavio je prestonicu svile i satena.

"Kećao beleži BDP 30.000 dolara po glavi stanovnika i spada u najuspešnije okruge u Kini. Naši prihodi u tekstilnoj industriji premašuju 140 milijardi juana (20 milijardi dolara). Brzo se razvijamo jer imamo odličnu infrastrukturu i povezani smo aviosaobraćajem i železnicom sa ključnim tačkama. Osim toga, inovacije i moderne tehnologije primenjujemo u tekstilnoj industriji“, rekao je Đing Jao, gradonačelnik Kećaoa.

Na sastanku je potpisan i sporazum o prijateljstvu i saradnji opština Kećaoa i Ćuprije.

Autor: D.Bošković