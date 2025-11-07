AKTUELNO

Politika

HRVATSKE HIJENE: Došli u Beograd da nastave zadatak, paljenje Srbije (VIDEO)

Hrvatski novinari došli su u Beograd ispred Skupštine Srbije kako bi nastavili u provođenju svog zadatka, paljenja vatre, podizanja tenzija i izazivanja haosa u Srbiji.

Hrvatske novinare retko kada možete da vidite u Beogradu, gotovo nikada ne dolaze kada je povod otvaranje novih puteva, pruga, infrastrukturni projekti i bolji životni standard građana Srbije.

Za njih otvaranje brze pruge do Subotice nije ni vest, ali zato kada treba zapaliti Srbiju, podići tenzije i gurnuti je u sukobe, onda brže bolje dođu u našu zemlju.

Tako se novinarka RTL-a našla kod Skupštine Srbije kako bi sa blokaderima došla da iskorišćava bol jedne majke koja je izgubila sina u srašnoj tragediji, a sve zarad ispunjenja njihovog jedinog zadatka koji toliko dugo iščekuju i najavljuju, zapaliti Srbiju i proliti krv na ulicama Beograda.

- Ovi građani ovde su došli dati podršku Dijani Hrki koja je naša gošća večeras. Hvala vam puno što govorite za RTL. "Mama protiv mašinerije" to je vaš slogan od kad ste počeli štrajk glađu. Evo čujemo ovu glazbu - rekla je voditeljka.

- I pre, i pre - ubacila se Hrka.

#Beograd

#Novinar

#Srbija

#hrvatske hijene

#paljenje srbije

