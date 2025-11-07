AKTUELNO

'OVO JE VAŽAN KORAK' Oglasila se komesarka za proširenje EU Marta Kos i čestitala Srbiji na važnom poduhvatu: Radujemo se primenu u praksi

Poslanici Skupštine Srbije usvojili su danas izmene Zakona o jedinstvenom biračkom spisku koji predviđa uvođenje komisije koja će imati zadatak i ovlašćenja da revidira Jedinstveni birački spisak

Evropska komesarka za proširenje Marta Kos čestitala je Srbiji na usvajanju Zakona o jedinstvenom biračkom spisku.

- Da bi napredovala ka EU, Srbiji je potreban okvir koji obezbeđuje slobodne i poštene izbore i uživa poverenje građana. Čestitamo na usvajanju Zakona o jedinstvenom biračkom spisku. Ovo je važan korak. Radujemo se primeni zakona u praksi - napisala je na svom X nalogu.

Izmene Zakona rezultat su parlamentarnog dijaloga o unapređenju izbornih uslova koji je započet u aprilu 2024. godine na osnovu izveštaja posmatračkih misija OEBS i ODIHR o posmatranju izbora u Srbiji.

