'OVO JE VAŽAN KORAK' Oglasila se komesarka za proširenje EU Marta Kos i čestitala Srbiji na važnom poduhvatu: Radujemo se primenu u praksi

Poslanici Skupštine Srbije usvojili su danas izmene Zakona o jedinstvenom biračkom spisku koji predviđa uvođenje komisije koja će imati zadatak i ovlašćenja da revidira Jedinstveni birački spisak

Evropska komesarka za proširenje Marta Kos čestitala je Srbiji na usvajanju Zakona o jedinstvenom biračkom spisku.

- Da bi napredovala ka EU, Srbiji je potreban okvir koji obezbeđuje slobodne i poštene izbore i uživa poverenje građana. Čestitamo na usvajanju Zakona o jedinstvenom biračkom spisku. Ovo je važan korak. Radujemo se primeni zakona u praksi - napisala je na svom X nalogu.

To advance towards the EU, Serbia needs a framework that ensures free and fair elections & enjoys the trust of citizens.



Congratulations on the adoption of the Law on the Unified Voting Register. This is an important step.



We look forward to seeing the law applied in practice. — Marta Kos (@MartaKosEU) 07. новембар 2025.

Podsećamo, poslanici Skupštine Srbije usvojili su danas izmene Zakona o jedinstvenom biračkom spisku koji predviđa uvođenje komisije koja će imati zadatak i ovlašćenja da revidira Jedinstveni birački spisak.

Izmene Zakona rezultat su parlamentarnog dijaloga o unapređenju izbornih uslova koji je započet u aprilu 2024. godine na osnovu izveštaja posmatračkih misija OEBS i ODIHR o posmatranju izbora u Srbiji.

Autor: Iva Besarabić