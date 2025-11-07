KAD VREĐA ONDA JESTE, KAD SE OTKRIJE ONDA NIJE! Plavšić negirao da je urednik RTS nakon GNUSNOG vređanja dece ispred Skupštine: EVO DOKAZA CRNO NA BELO! (VIDEO)

Urednik RTS Ivan Plavšić, pre tri večeri, tačnije 4. novembra, na neprijavljenom skupu ispred Skupštine Srbije, uputio je najstrašnije kletve deci, vređao je i pretio narodu, a sada je negirao da se predstavio kao zaposleni u RTS-u, iako je na snimku jasno naveo da jeste!

Naime, kako se može čuti na snimku, Plavšić je uputio gnusne reči okupljenima, a potom istakao da je urednik RTS.

- Došli smo da podržimo Dijanu, da ova stoka pomre od raka - kaže on na početku snimka.

Tu se nije zaustavio, već je počeo brutalno da vređa i kune decu.

- Dabogda im pocrkala deca i imali rak u kući svi do jednoga! Stoko, đubrad jedna, bićete razvlačeni po Srbiji kad vam Vučić ode. Ja vam kažem, sram vas bilo ološi jedni, ovo je sramota, toliko od mene, ne stidim se toga da kažem kao urednik RTS - rekao je on.

Stao i u odbranu Štimca

Nakon ovih najstrašnijih kletvi, on je stao i u odbranu blokadera-nasilnika Vladimira Štimca.

- Ono veče kad su Štimca, kad su za njega rekli da je uradio, ja sam odmah rekao da je to sramota. Neću da čitam takav izveštaj, jer je to nepravedno šta su uradili. Kao i za ovu nesrećnu ženu. Sram bilo Srbiju, onu koja ćuti i za onu koja se ovde skupila. Goreće u paklu - rekao je Plavšić.

RTS je medijska kuća, koja bi trebalo da bude medijski servis svih građana Srbije, a ovo je samo još jedan dokaz da u njemu rade i oni koji imaju izrazito antidržavne stavove.

Podsećamo, protiv Plavšića, koji je urednik noćnih vesti na RTS-u, medijski javni servis je pokrenuo disciplinski postupak zbog povrede radne obaveze.

Autor: Iva Besarabić