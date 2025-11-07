I TVITERAŠI BLOKADERI NEGATIVNI PO PITANJU BLOKADE VETERINARSKOG FAKULTETA: I šta će da se desi? Apsolutno ništa, sem što će biti problem za studente opet (FOTO)

Fakultet veterinarske medicinedanas je ponovo ušao u totalnu blokadu, a sudeći po reakcijama blokadera na "Iksu", nisu ni najmanje optimistični povodom ove odluke.

Kako su ranije danas objavili na svom Instagram nalogu, studenti Fakulteta veterinarske medicine su izglasali nastavak potpune blokade fakulteta, a evo šta o tome kažu tviteraši blokaderi.

"Šta je plan? Šta ćemo sada uraditi što nismo za prošlu celu godinu uradili? Blokirati opet do septembra pa ispolagati 12 ispita za 2 meseca? Ubiti se kao sada i fizički i psihički? Sve to uraditi da bi šta, drugi gledali i nastavljali raditi poslove, ići u prodavnice itd. Užas", jedan je od komentara blokadera na "Iksu".

"I šta će da se desi? Apsolutno ništa sem što će biti problem za studente opet. Pauzirajte godinu ako nemate vremena za proteste."

"Ljudi, šta smo dobili od blokade? Samo smo svi spali na samofinansiranje i izgubili budžete jeste vi normalni?"

"Ovi s državnih fakulteta u blokadama, deca sa privatnih uče. Kasnije, jedni će biti gospoda drugi će se družiti s motikom. Pa nek se pitaju kada i gde su pogređno skrenuli. Svi su imali istu šansu, ovi sa državnih u startu su bili u boljoj poziciji", samo su neke od objava blokadera na Iksu.

U galeriji pogledajte više objava tviteraša blokadera, koji su i sami došli do zaključka da se blokiranjem škola i fakulteta najviše škodi mladma koji treba da se obrazuju.

Autor: Iva Besarabić