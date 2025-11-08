AKTUELNO

'NIJE NI ČUDO ŠTO VAM TRAŽE ZAMENU' Jovanov potpuno raskrinkao Mariniku Tepić i opozicionu ekipu (FOTO)

Poslanik Srpske napredne strane Milenko Jovanov pozvao je opozicione kolege da, zbog javnog priznanja nerada, nesposobnosti i nekompetentnosti, pokažu odgovornost i podnesu ostavke

"Preko noći poturili amandman, reče Marinika! Radi istine: amandman o kome priča podnet je u utorak ujutru! Dakle, ČETIRI DANA i TRI NOĆI su prošla, jer se rasprava o amandmanima završila JUČE, a NIKO od opozicionih poslanika nije pročitao šta je predloženo i za šta se juče glasalo!I mi smo krivi za to?!Kako???", napisao je Jovanov.

On je dodao da svaki poslanik vidi amandman u u e-parlamentu čim se spusti u pisarnicu, a ovaj je, kaže Jovanov, bio vidljiv od utorka u 9:57.

"A da pokažete odgovornost i podnesete ostavke zbog ovog javnog priznanja nerada, nesposobnosti i nekompetentnosti?Koliko ovi ljudi potcenjuju čak i one koji ih podržavaju... Nije ni čudo što im traže zamenu.", naveo je Jovanov u objavi na društvenoj mreži Iks.

