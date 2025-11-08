VUČIĆ: Pozitivno se ocenjuju samo Srbi koji služe hrvatskim interesima

Kada je u pitanju ustašluk i mržnja prema Srbima u Hrvatskoj, smatra da je dovoljno da pogledamo medijsku sliku Srbije.



- Imate preko 100 tekstova protiv mene, pozitivno se ocenjuju samo Srbi koji služe hrvatskim interesima. Ta kampanja traje godinama. Jasno je da je ovo rezultat. Nije ovo nastalo iz bića hrvatskog naroda. Možda bi to rekao moj otac koji je preživeo strašne stvari od njih. Srbi im više nisu remetilački faktor i problem. Izabrali su Piculu da odlučuje o našoj sudbini, misle da mogu da nas gaze, a Srbija ne samo da nije uništena... Sećate se da smo posle 5. oktobra sve prodali Hrvatima. Nadam se da će uskoro neke od tih fabrika biti vraćene u srpske ruke. Verujem da će naši odnosi sa Hrvatima morati biti bolje. Meni nije dozvoljeno da uđem u Jasenovac, u najveće stratište na prostoru bivše Jugoslavije i mnogo šire. Zašto meni nije dozvoljeno da položim cvet u Jasenovcu? Da li ih je pitao neko iz Evrope i sveta za to? Nije! Zato što "pripadaju pobedničkom klubu", a ne mogu da veruju kojom brzinom Srbija raste - kaže on.

Zaključio je da srpski narod u Hrvatskoj ima ogromne probleme.

Autor: D.Bošković