AKTUELNO

Politika

VUČIĆ: Pozitivno se ocenjuju samo Srbi koji služe hrvatskim interesima

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/Rade Prelić ||

Kada je u pitanju ustašluk i mržnja prema Srbima u Hrvatskoj, smatra da je dovoljno da pogledamo medijsku sliku Srbije.


- Imate preko 100 tekstova protiv mene, pozitivno se ocenjuju samo Srbi koji služe hrvatskim interesima. Ta kampanja traje godinama. Jasno je da je ovo rezultat. Nije ovo nastalo iz bića hrvatskog naroda. Možda bi to rekao moj otac koji je preživeo strašne stvari od njih. Srbi im više nisu remetilački faktor i problem. Izabrali su Piculu da odlučuje o našoj sudbini, misle da mogu da nas gaze, a Srbija ne samo da nije uništena... Sećate se da smo posle 5. oktobra sve prodali Hrvatima. Nadam se da će uskoro neke od tih fabrika biti vraćene u srpske ruke. Verujem da će naši odnosi sa Hrvatima morati biti bolje. Meni nije dozvoljeno da uđem u Jasenovac, u najveće stratište na prostoru bivše Jugoslavije i mnogo šire. Zašto meni nije dozvoljeno da položim cvet u Jasenovcu? Da li ih je pitao neko iz Evrope i sveta za to? Nije! Zato što "pripadaju pobedničkom klubu", a ne mogu da veruju kojom brzinom Srbija raste - kaže on.

Zaključio je da srpski narod u Hrvatskoj ima ogromne probleme.

Autor: D.Bošković

#Aleksandar Vučić

#Hrvatska

#Mržnja

#Srbi

POVEZANE VESTI

Zadruga

Pored svega što mu se nudi, ja sam mu pravi izbor: Ena nezadovoljna Pejinim ponašanjem prema njoj, otkrila šta joj najviše smeta! (VIDEO)

Hronika

Oglasio se otac ubijene Angeline: Jasno je da su roditelji ĐAKA UBICE odgovorni, očekivalo se da optužnica bude proširena

Politika

Terzić: Jovanović i Đilas služe interesima stranaca

Domaći

Slade se Breninim bolom: Stravični komentari osvanuli na hrvatskim sajtovima, vređali pevačicu na sve moguće načine (FOTO)

Politika

PREDSEDNIK VUČIĆ IZNEO NEOBORIV DOKAZ: Evo koliko je prethodna vlast učinila za građane Srbije, a šta je bilo posle njih (VIDEO)

Politika

'UZNEMIRENI SU I SRBI I BOŠNJACI' Vučić o incidentima u Novom Pazaru: 21 kamion ušao deo u Šestovo, deo naseljen Srbima