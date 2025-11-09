AKTUELNO

Mrdić 10 dana bez hrane! Krkobabić: Tužilaštvo mora da reaguje pre nego što bude kasno!

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Potpredsednik PUPS–Solidarnost i pravda i šef poslaničke grupe te partije Stefan Krkobabić izjavio je da bi štrajk glađu poslanika Uglješe Mrdića mogao imati tragične posledice ako tužilaštvo nastavi da ćuti.

Deseti dan štrajka glađu: Mrdić iz šatora ispred Skupštine poručuje – Nastavljam dok se ne ispune zahtevi, Srbija zaslužuje istinu!

„Ovo je jedna užasna stvar. Uglješa štrajkuje već deset dana i mislim da smo svi dovoljno pametni da znamo šta će se desiti ako se ovako nastavi. Da li nama treba još jedna žrtva?“

Krkobabić je istakao da Mrdić ne traži ništa za sebe, već samo pravdu:

„On je pošten čovek, otac, i smatram ga za prijatelja. Nije nametljiv, nije arogantan. Ja ne želim da budem ptica zloslutnica, ali ako se ovako nastavi, imaćemo još jedan život ugrožen. Neko mora da kaže nešto i da preseče. Tužilaštvo mora da se oglasi.“

Dodao je da pozivi Mrdiću da prekine štrajk glađu neće imati efekta:

„Znam ga dobro i znam da neće odustati. Hajde da se ta istraga, kakva-takva, makar zaključi.“

Livija Pavićević: „Mrdić je moj prijatelj, teško mi je da ga gledam ovako“

Državna sekretarka Livija Pavićević rekla je da joj je bilo teško da vidi Mrdića u stanju u kojem se nalazi i da ga je lično obišla u šatoru ispred Skupštine.

Foto: TV Pink Printscreen

„Videla sam u kakvim uslovima provodi vreme. Prvo što sam ga pitala bilo je kako njegova deca podnose sve ovo, jer mi koji imamo decu znamo da je njima najteže da gledaju svog roditelja u takvom stanju.“

Pavićević je oštro kritikovala ćutanje tužilaštva:

„Imamo konstantno ćutanje baš vezano za ovaj postupak. Ne znam zašto ignorišu čoveka koji mesecima iznosi dokaze koje je sam prikupio, jer želi da se sazna istina. On nije rekao kako treba da se odluči, već je ukazivao da možda nešto nije istraženo.“

Posebno je osudila način na koji je tužilaštvo odgovorilo Mrdiću:

„Na sraman način su mu poslali odgovor u formi eseja, u kojem mu praktično poručuju da on treba da sprovede istragu umesto njih, kako mu ne bi odbacili prijavu.“

Na kraju je uputila emotivan apel:

„On je moj prijatelj i ne mogu da ga gledam u ovakvom stanju, a znam da je u pravu. Apelujem na tužilaštvo da uzmu u obzir ono što je dostavio i da se makar oglase.“

Autor: Dalibor Stankov

